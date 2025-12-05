Giovedì nero sulle strade del Biellese, raffica di incidenti con persone in ospedale

Giovedì nero sulle strade biellesi, con diversi sinistri e persone in ospedale. Prime segnalazioni alle forze dell'ordine in via Milano, a Biella, intorno alle 5.50, dove due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito.

Poco dopo, a Occhieppo Inferiore, stando alle prime ricostruzioni, un mezzo si sarebbe ribaltato per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Presenti gli agenti della Polizia Locale. A Valle Mosso, nel comune di Valdilana, altro incidente tra due veicoli, con una donna di 82 anni accompagnata al Pronto Soccorso in codice verde mentre a Sagliano Micca un'automobile avrebbe urtato un uomo che non avrebbe riportato conseguenze gravi.

A Biella, in prossimità dell'incrocio tra la Strada della Nera e la via per il Santuario di Oropa, nuovo caso alle 19.30 tra due utenti della strada, con una donna di circa 30 anni finita in ospedale per alcuni controlli. Presenti i militari dell'Arma per la raccolta dei rilievi e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza. Infine, a Vigliano Biellese, altro sinistro senza feriti.