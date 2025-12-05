Concerto a Roppolo per la Festa di Santa Cecilia

Appuntamento da non perdere a Roppolo. Alle 21 di domani, 6 dicembre, in chiesa parrocchiale, avrà luogo il concerto musicale per la festività di Santa Cecilia. A esibirsi la Banda Musicale di Roppolo, diretta dal Gabriella Armellini, e il Coro Concentus, guidato da Guglielmo Silva.
