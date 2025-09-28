Rugby: Coppa Italia, I Turno Lyons Piacenza v Biella Rugby 31-18 (14-12)

Coppa Italia, I Turno

Lyons Piacenza v Biella Rugby 31-18 (14-12)

Marcatori: p.t. 5’ m. Via tr. Russo (7-0); 14’ m. Franzoso tr. Russo (14-0); 28’ m. Ledesma n.t. (14-5); 40’ m. Vecchia tr. Wentzel (14-12). s.t.: 69’ c.p. Wentzel (14-15); 73’ c.p. Wentzel (14-18), 75’ Moretto tr. Camero (21-19); 79’ m. Cutler tr Camero (28-18), 82’ c.p. Camero (31-18).

Rugby Lyons: Pasini; Franzoso, Calosso, Conti (60’ Seminari), Solari; Russo (44’Camero), Via A (44’ Colombo); Moretto (cap.), Bance (50’ Baas), Perazzoli (55’ Bottacci); Cissè, Cutler; Horgan (69’ Salerno), Scatigna (58’ Moretti), Libero (36’ Borghi)

All. Matenga

Biella Rugby: Morel (62’ Protto); Negro, Foglio Bonda (56’ Loro), Cruciani, Dapavo; Wentzel, Dabalà (41’ Besso); Gonella, Zucconi, Mondin (51’ Barilli); De Biaggio, T. Ouattara (51’ L. Loretti); Vecchia (41’ Maina), J.M. Ledesma (51’ Casiraghi), De Lise (cap.) (51’ M. Ouattara)

All. Benettin

Arb. Meschini (Milano)

AA1 Covati (Piacenza) AA2 Sergi (Bologna)

Cartellini: 72’ giallo a Scatigna (Lyons Piacenza)

Calciatori: Russo (Lyons Piacenza) 2/2; Camero (Lyons Piacenza) 3/4; Wentzel (Biella Rugby) 2/3

Note: Giornata piovosa. Campo in buone condizioni. 600 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Lyons Piacenza 5, Biella Rugby 0

Player of the Match: Ethan Cutler (Lyons Piacenza)



Primo turno di Coppa Italia ed esordio nella massima categoria per Biella Rugby sul campo Beltrametti di Piacenza, opposti ai Lyons. Cinque punti per i padroni di casa che con le quattro mete segnate agguantano anche il bonus. Nessun punto per i gialloverdi che però dimostrano di avere le qualità per rimanere in categoria, nonostante molti siano gli aspetti su cui lavorare sia dal punto di vista tecnico, sia per quanto riguarda la visione di gioco e la sinergia tra i singoli.

Piacenza parte forte con una meta trasformata già al 5’. Le premesse non sembrano buone, il campo bagnato e la palla scivolosa non aiutano. Piacenza raddoppia al 14’.

Capitan De Lise richiama all’ordine i suoi giocatori. Qualche palla a disposizione in più aiuta Biella a ritrovare fiducia. Wentzel trova due touche nei ventidue attorno al ventesimo. La prima non funziona e nonostante la conquista, il gioco si interrompe per un fallo difensivo dei padroni di casa. La seconda è quella giusta. Calcio in favore di Biella centrale ai pali. Wentzel punta al bottino grosso. Rimessa laterale vinta e drive ben organizzato. La prima meta in Elite è segnata da Juan Manuel Ledesma, ma purtroppo non viene trasformata.

Biella è carico e mette in difficoltà i più rodati Lyons convinti, fino a quel momento, che tutto sarebbe stato più facile. Il primo tempo si conclude con la seconda marcatura gialloverde per mano di Vecchia. Questa volta Wentzel trasforma il 14-12 destinato a rimanere il punteggio parziale.

Il ritorno in campo vede ancora Biella dare battaglia. Al 79’ calcio di punizione in favore fuori dai ventidue, l’apertura sudafricana è preciso. Biella supera i Lyons nel punteggio e conduce 15-14.

Allunga ancora al 73’ con un altro calcio battuto tra i pali. 14 Piacenza, 18 Biella.

A questo punto arriva la decisa reazione degli emiliani che vanno segnano due minuti più tardi riprendendo le redini del match. Seguono altre due marcature trasformate. Biella si è arresa troppo presto.

Alberto Benettin, head coach di Biella Rugby: "Ci abbiamo sperato, ma su questo campo è stato meglio perdere oggi che a giugno scorso. Battute a parte, non penso sia stata una bella partita da vedere per nessuna delle due squadre. È sempre un alibi, ma è la verità e quando la palla è bagnata è sempre difficile giocare. Sicuramente c’è stato un passo avanti rispetto alla settimana scorsa quando ci avevano lasciati a zero. Siamo riusciti a rimanere in partita e addirittura andare in vantaggio per qualche minuto anche se alla fine siamo crollati. A questo proposito, non mi è piaciuto per niente l’atteggiamento finale. I ragazzi sono calati proprio quando era il momento di continuare a lottare. Ovviamente rimane ancora tanto da migliorare sotto tutti gli aspetti. Mi aspetto molto di più perché conosco le qualità dei ragazzi che oggi erano in campo"