Stereo a tutto volume alle quattro di notte, ennesimo intervento dei Carabinieri a Bioglio

Ancora un intervento dei Carabinieri presso un’abitazione già nota di Bioglio a causa di disturbo alla quiete pubblica. Nella notte, intorno alle 4, i militari sono dovuti intervenire perché un giovane straniero teneva lo stereo a tutto volume, disturbando il sonno dei vicini.
Non è la prima volta che si registrano episodi simili nello stesso alloggio. Il comportamento del ragazzo, secondo quanto riferito, ha mostrato un completo disprezzo delle normali regole di convivenza, costringendo le forze dell’ordine a provvedere più volte per riportare la situazione alla normalità.