Biella, elezioni consigli di quartiere: tutte le liste, i candidati e dove si vota

Ci siamo quasi. I quartieri di Biella si mobilitano. Ieri giovedì 25 settembre alle 11 è scaduto il termine per la presentazione delle liste e domenica 26 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 si andrà alle elezioni per votare i consigli di quartiere.

In tutto 16 le liste presentate per i 10 quartieri cittadini: Centro, Riva, Vernato Thes, Villaggio Lamarmora, San Paolo - Masarone - Villaggio Sportivo, Piazzo, Oremo - Barazzetto - Vandorno, Valle Oropa, Chiavazza e Pavignano - Vaglio Colma. Dove ce ne sono 2? Centro, San paolo, Chiavazza, Valle Oropa, Villaggio Lamarmora, e Pavignano Vaglio.

La prima riunione di avvio del percorso si è tenuta a Chiavazza mercoledì 28 maggio, al teatro parrocchiale, esattamente dove si sarebbe dovuta tenere la prima assemblea nel 2019, poi annullata su proposta formulata all’unanimità della Conferenza dei Capigruppo Consiliari per rivedere il sistema di elezione. "Il quartiere consente di avere una visione più complessiva di un territorio e delle sue reali necessità - aveva spiegato il sindaco Marzio Olivero proprio durante il primo incontro - . Questi organi raccolgono le segnalazioni di più cittadini, e attraverso queste ci si rende conto che in realtà non è magari il problema di un buco, ma c'è un problema per esempio dell'asfaltatura di tutta una strada, e quindi che quella può essere cantierizzata, e analizzata in modo diverso. Con i consigli di quartiere c'è il vantaggio di avere una soluzione completa per l'intero quartiere, e non temporanea per il singolo".

Ma chi c'è nelle liste? Chi sono i candidati? Volti conosciuti, altri meno, lavoratori, pensionati, giovani, mamme. E se da un primo approccio sembrava che la politica dovesse restare fuori da questo ritorno, alla fine così non è stato. Tra gli aspiranti ci sono infatti volti noti alla politica come ex assessori, ex consiglieri comunali, ed ex presidenti di quartiere. Qualche nome? Silvio Tosi ex assessore al Bilancio, Gabriella Bessone ex assessore all'Educazione, il presidente di Buongiorno Biella Pierangelo Garizio, ma anche l'ex consigliera Manuela Mazza e Paolo Galuppi, e ancora Gigliola Rosso e Paolo Robazza in Riva, ex presidente di quartiere e ora a capo dell'Iris oltre che ex consigliere e Alberto Aglietta, ex presidente di quartiere Pavignano.

CENTRO:

VIVI IL CENTRO, Giovanni BERTOGLIO, Vittorio BOCCASSINI, Maria Laure COLMECNA, Gaia GARSELLOTTO, Pierangelo GARIZIO, Antonio GRANDIERI, Carlo LANDONE, Marco MANFREDI, Nadia QUACLIA, Eugenio ZAMPERONE. IDENTITÀ E TERRITORIO Andrea BINDI, Anna RUSSO, Emilio GIACHINO, Franco MINO, Alberto PERNICI, irene RIGOLA, Miguel RODRIGUEZ, Mattia TRUCC, Massimiliano VERCELLINO, Roberto VERCELLINO

SAN PAOLO

UN QUARTIERE MIGLIORE Luigi (Gigi) PIANA, Jacopo PANZANELLI, Manuela MAZZA, Micol VAROLI, Paolo BERTONE, Silvia MELIANI, Susanna DUOCCIO, Gregorio Paolo ANIMALI, Andrea MARUTTI, Enrico ZEGNA. IDENTITÀ E TERRITORIO Giovanni ALMONDO, Sabrina BELTRANDO, Gianna BERGADANO, Graziano GARDIOLO, Ezio GERMINARIO, Giuliano GROSSO, Fabrizio ROMANO, Emanuela SASSONE, Silvio TOSI, Andrea ZERBOLA.

CHIAVAZZA

INSIEME PER CHIAVAZZA Michele BELLI, Martina CAVALLI, Cesare DORIA, Chiara GAIAS, Luciano PICCIONI, Alessandra ROMANO, Gianluca SERVO, Stefano TOSETTI, Riccardo VIGNA, Stefania ZORIO. IDENTITÀ E TERRITORIO Loredana BATTANI, Gabriella BESSONE, Claudia GROSSATO, Marta BOSCHET TO, Giuseppe MOZZILLO, Samuele OSTI, Sandro PETRETTO

VALLE OROPA

VALLE OROPA Davide CODA ZABETTA, Enzo EULOGIO, Paolo GALUPPI, Silvia MARCHIONATTI, Gianni MILANI, Roberto MOSCA BOGLIETTI, Nicolo PAVIGNANO, Valerio RAMELLA PAIA, Giliola ROSSO, Franco SALZA. IDENTITÀ E TERRITORIO Massimiliano BELLOMO Pietro BARBERIS NEGRA Rania ABDELSALAM Andrea FAZIO irene SAGLIA Salvatore TEDESCO Stefania ZAMPESE.

VILLAGGIO LA MARMORA

INSIEME PER IL NOSTRO VILLAGGIO Marco CASSISA, Rosa CERRA, Marisa COMPAGNIN, Fiorella COSENTINO, Alessio ERCOLI, Erica FRE, Paola LEONE, Simone POLLETTA, Luca POZZI, Gabriele ZERBOLA; IDENTITÀ E TERRITORIO Mirko BRANCALEON, Manuela CIOFFI, Desideria GALLO, Paola GROSSATO, Anna LOTITO, Nicola MAORET, Natale MASCI, Antonella CUPPARO

PAVIGNANO- VAGLIO

INSIEME PER COSTRUIRE Marina PELLE, Mauro GIANONCELLI, Davide PIANTANIDA, Sandro ZUCCOLO, Marina FIORI, Carlo STOPPINI, Filippo NARESE, Alberto AGLIETTA, Carlo PANCOTTI, Cinzia ROSSO. IDENTITÀ E TERRITORIO Ettore BERTINETTI, Sonia BETTI, Giordano CALEB, Fabio GROMO, Mirko MARANGON, Francesca MEGNA, Monia RAMELLA, Alberto TIRAPELLE.

RIVA

Francesco BARRESI, Roberto BATTISTELL A, Chiara BRESCIANI, Cristina CRISTILLI, Maurizio LOMETTI, Daniela PINELLI, Paolo ROBAZZA, Antonio SCHIAVO, Simone TRADA, Paola VERCELLOTTI

VERNATO

Laura LANZONE, Barbara RICONO VERNA, Nicola MUSICCO, Angelo CULLETTA , Corrado MASSERANO, Domenico FASCIANO, Diego PICONE, Leonardo PIERRO, Giorgio FOGLIANO, Valerio MONTELEONE

PIAZZO

Cesare DELLEDONNE, Cesare ERBA, Rosy GUALINETTI, Maurizio PELLEGRINI, Marco PINARELLO, Marco RIGOLA, Mariella VALZ GIANINET, Mario VITALE

BARAZZETTO-VANDORNO-OREMO

Fabrizio PANÀ, Giovanni SONCINA, Dario AMATI, M.Grazia SCHIAPPARELLI, Paola MARTINELLI, Dante DEVA, Michela DEVA, Lorenzo RAMELLA PEZZA, Andrea SCARDONE, Riccardo GROMETTO.

Ora si attende la verifica. Dove si voterà?

I seggi saranno allestiti qui:

1. Quartiere Centro – Sala Consiliare di Palazzo Oropa, Via Battistero 4, Biella

2. Quartiere Riva – Salone Parrocchiale, Piazza San Giovanni Bosco 4, Biella

3. Quartiere Vernato Thes – Centro Incontro Anziani, Via Ivrea 14, Biella

4. Quartiere Villaggio Lamarmora – Casa di Giorno, Via Corridoni 5, Biella

5. Quartiere San Paolo - Masarone - Villaggio Sportivo – Ex Centro Diurno, Via Trento 16/C, Biella

6. Quartiere Piazzo – Sala Parrocchiale, Piazza Cisterna 1, Biella

7. Oremo - Barazzetto - Vandorno – Teatro Parrocchiale Vandorno, Strada Barazzetto Vandorno 164

8. Quartiere Valle Oropa – Asilo di Cossila San Giovanni, Via Santuario d’Oropa 343, Biella

9. Quartiere Chiavazza – Salone Parrocchiale, Via Firenze 1, Chiavazza

10. Quartiere Pavignano - Vaglio Colma – Associazione Pavignano Sport, Via Rappis 11, Pavignano

E a fare da scrutatori saranno consiglieri comunali che si sono prestati volontariamente.