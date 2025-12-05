Sagliano Micca si veste a festa con l'accensione delle luci di Natale

Il Natale è fatto di attese luminose e di incontri che profumano di casa oltre a quei piccoli gesti capaci di unire una comunità. Anche quest’anno Sagliano Micca si prepara a vivere insieme uno dei momenti più attesi e suggestivi delle feste: l’accensione delle luci di Natale.

Lunedì 8 dicembre, alle 17.30, in Piazza Pietro Micca, il cuore del paese si illuminerà di magia. Luci, colori e atmosfere incantate daranno ufficialmente inizio al periodo natalizio, trasformando la piazza in un abbraccio luminoso dove ritrovarsi, sorridere e condividere un momento speciale.

Dopo l’accensione, la festa continuerà: al Salone Polivalente sarà offerta a tutti una fetta di panettone, simbolo dolce e generoso di questa ricorrenza. Un’occasione semplice ma preziosa per scambiarsi gli auguri.