EVENTI | 26 settembre 2025, 18:32

A Città Studi la prima edizione di UNIGHT 2025, La Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, le voce di alcuni protagonisti VIDEO

Si tratta di un grande evento di divulgazione scientifica organizzato dall’Università di Torino e dal Politecnico di Torino, in programma a Città Studi per venerdì 26 settembre 2025, dalle 10 alle 18.

Per Biella è la prima edizione di  UNIGHT 2025, La Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, il grande evento di divulgazione scientifica organizzato oggi venerdì 26 settembre a Città Studi.

Oltre 1000 i ragazzi delle scuole che hanno partecipato nella sola mattinata, dalle medie alle superiori. Grande entusiasmo per i più piccoli, ma anche per chi ha contribuito alla riuscita di questa giornata. 

Tra loro ci sono il Presidente di Città Studi, Ermanno Rondi, e poi docenti, come Alessandro Belladonna dell'Università di Torino, Sara Nosari Presidente del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, Eleonora Chiais di Moda e Cultura d'Impresa, Gabriel Eric e Itan di Economia Aziendale che hanno dato una mani preziosa nell'organizzazione e Daniele Basso, artista biellese. 

Ermanno Rondi

Sara Nosari

Eleonora Chiais

Alessandro Belladonna

Gabriele, Eric e Itan

Daniele Basso

