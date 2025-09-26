A Città Studi la prima edizione di UNIGHT 2025, La Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, le voce di alcuni protagonisti VIDEO

Per Biella è la prima edizione di UNIGHT 2025, La Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, il grande evento di divulgazione scientifica organizzato oggi venerdì 26 settembre a Città Studi.

Oltre 1000 i ragazzi delle scuole che hanno partecipato nella sola mattinata, dalle medie alle superiori. Grande entusiasmo per i più piccoli, ma anche per chi ha contribuito alla riuscita di questa giornata.

Tra loro ci sono il Presidente di Città Studi, Ermanno Rondi, e poi docenti, come Alessandro Belladonna dell'Università di Torino, Sara Nosari Presidente del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, Eleonora Chiais di Moda e Cultura d'Impresa, Gabriel Eric e Itan di Economia Aziendale che hanno dato una mani preziosa nell'organizzazione e Daniele Basso, artista biellese.

