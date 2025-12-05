 / Benessere e Salute

Benessere e Salute | 05 dicembre 2025, 17:00

Medicina di prossimità, anche il comune di Biella all'incontro di aggiornamento del progetto pilota dell'ASL

Medicina di prossimità, anche il comune di Biella all'incontro di aggiornamento del progetto pilota dell'ASL (foto dalla pagina Facebook di Città di Biella)

Anche l’amministrazione comunale di Biella, assieme ad altri sindaci del territorio, ha preso parte all’aggiornamento del progetto pilota dell’ASL Biella sugli infermieri di famiglia e comunità, il primo avviato in Italia.

“A soli due mesi dall’esordio, i risultati sono già tangibili. Un contributo decisivo arriva anche dal camper sanitario attrezzato, che porta i servizi direttamente nei comuni del territorio, avvicinando la sanità alle persone – si legge nella nota del Comune apparsa sui propri canali social - Un passo significativo verso un sistema sanitario più vicino, accessibile e attento ai cittadini”.

Per il comune di Biella era presente il consigliere Francoise Fiorenzo.

Redazione g. c.

