Principio d’incendio in una canna fumaria a Gaglianico, intervento dei Vigili del Fuoco FOTO

Nella serata di ieri sabato 27 settembre, intorno alle ore 22, si è verificato un principio d’incendio in una canna fumaria di un’abitazione situata in via Giuseppe Mameli a Gaglianico.

Sul posto sono intervenute tre unità dei Vigili del Fuoco della stazione di Biella, allertate dagli stessi proprietari dell’immobile.

I soccorritori sono riusciti a contenere rapidamente la situazione, procedendo al raffreddamento della canna fumaria e alla successiva messa in sicurezza. Fortunatamente l’episodio non ha causato danni strutturali alla casa né conseguenze per gli occupanti.