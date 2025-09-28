Calcio, ACF BIELLESE, buona la prima di campionato: 14 a 1 contro Borgo Vittoria FOTO

Buona la prima di campionato, risultato netto 14 a 1.

Inizia Vacca al 4', segue subito Alberto al 6', passano pochi minuti ed è il momento di Ingannamorte, pochi secondi dopo segna il quarto Pipino; non sazia la ACF BIELLESE raddoppia con Ingannamorte che subito dopo fa tripletta; finisce il primo tempo 6 a 0.

Inizia la ripresa ma la musica non cambia, le ragazze non mollano niente, al 5' segna Sorze e segue al 6' la doppietta di Alberto; al 24' gol di Gennari e al 34' tripletta di Alberto, al 36' quarto gol di Ingannamorte e al 39' arriva il quarto gol anche di Alberto e sono 12 gol; al 41' gol del Borgo Vittoria su un rilancio lungo, al 42' gol di Nitti da una percussione centrale e al 44' doppietta di Gennari con un gran tiro dalla distanza.

Formazione ACF BIELLESE:

12 Marazzato Carolina (sostituita al 1' del secondo tempo con 1 Paonessa Sarah)

4 Giletto Annalisa (capitano)

5 Nerva Francesca

6 Nitti Zaira

7 Alberto Gaia

9 Vacca Silvia (sostituita al 15' del secondo tempo con 14 Gennari Meghi Andrea)

10 Carazzolo Desirée (sostituita al 20' del secondo tempo con 17 Artiglia Giada)

11 Pipino Alice (sostituita al 1' del secondo tempo con 20 Demargherita Melissa)

13 Sorze Giulia

16 Dreon Giulia

18 Ingannamorte Valentina (vice capitano)

A disposizione:

2 Quercioli Elena

3 Pertel Giorgia

8 Cavagnetto Gloria

19 Dibitonto Irene

Allenatore: Barboni Stefano

Allenatore in seconda: Squillario Enrico