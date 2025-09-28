Deltaplano: un pilota biellese nella squadra campione del mondo

Alberto Gronda, pilota e appassionato di volo libero specializzato in deltaplano, fa parte del Club Le Ratevuloire di Ivrea e collabora sportivamente con il Club I Barbagianni di Biella.
Lo scorso agosto, in occasione dei Campionati del Mondo 2025 ad Ager, in Spagna, l’Italia si è confermata vincitrice per l’ottava volta consecutiva. Tra i piloti della nazionale era presente anche Juri Bressanello, membro del Club Le Ratevuloire di Ivrea.
Si tratta di un evento storico, poiché per la prima volta un piccolo club canavesano annovera tra le proprie fila un campione del mondo di deltaplano.