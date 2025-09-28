 / Pallavolo

Pallavolo | 28 settembre 2025, 10:34

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si aggiudica il “Città di Biella” FOTO e VIDEO

Nella splendida cornice del Biella Forum le ragazze di coach Negro si impongono 3-1 nell’amichevole di lusso contro l’Olympiakos, squadra campione di Grecia che a ottobre disputerà i preliminari della Champions’ League e che di lì a breve Chieri potrebbe ritrovare da avversaria nel primo turno di Cev Cup.

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si aggiudica la prima edizione del trofeo “Città di Biella“.
Le biancoblù chiudono i conti in un’ora e 37 minuti di gioco vincendo primo, secondo e quarto set con parziali a 22, 13 e 20, mentre alle elleniche va la terza frazione 21-25. I set più equilibrati sono il primo e il terzo che si decidono a favore dell’una e dell’altra squadra soltanto nei finali. Senza storia il secondo e il quarto set che vedono Chieri sempre in controllo.
Fra le chieresi una delle principali protagoniste è Nervini che gioca da titolare i primi tre set risultando la miglior realizzatrice biancoblù con 19 punti (53% in attacco), seguita da Nemeth (17) e Kunzler (14). Il resto del sestetto iniziale è composto da Van Aalen, Alberti, Cekulaev e Spirito. Nella seconda parte di gara viene dato spazio a Gray e Bah, entrano in campo per qualche scambio anche Antunovic, Dambrin e Bonafede. Nell’Olympiakos in grande evidenza l’opposto Kubura che mette a segno 26 punti.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Olympiakos 3-1 (25-22; 25-13; 21-25; 25-20)
REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 2, Nemeth 17, Cekulaev 7, Alberti 3, Nervini 19, Kunzler 14; Spirito (L); Antunovic, Ferrarini, Bah 8, Dambrink 2, Bonafede, Gray 3. All. Negro.
OLYMPIAKOS: Iliopoulou, Kubura 26. Emmanouilidou 4, Stevanovic 5, Abderrahim 5, Coneo 6; Artakianou (L); Vanjak, Fakopoulidou 10, Oikonomidou, Dimitrou, Sampati (2L). N. e. Di Iulio, Karagianni, Terzoglou. All. Kovacevic.

c.s.reale mutua chieri, s.zo.

