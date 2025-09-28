La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si aggiudica il “Città di Biella” FOTO e VIDEO
La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si aggiudica il “Città di Biella” FOTO Davide Finatti
La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si aggiudica la prima edizione del trofeo “Città di Biella“. Nella splendida cornice del Biella Forum le ragazze di coach Negro si impongono 3-1 nell’amichevole di lusso contro l’Olympiakos, squadra campione di Grecia che a ottobre disputerà i preliminari della Champions’ League e che di lì a breve Chieri potrebbe ritrovare da avversaria nel primo turno di Cev Cup.
Le biancoblù chiudono i conti in un’ora e 37 minuti di gioco vincendo primo, secondo e quarto set con parziali a 22, 13 e 20, mentre alle elleniche va la terza frazione 21-25. I set più equilibrati sono il primo e il terzo che si decidono a favore dell’una e dell’altra squadra soltanto nei finali. Senza storia il secondo e il quarto set che vedono Chieri sempre in controllo. Fra le chieresi una delle principali protagoniste è Nervini che gioca da titolare i primi tre set risultando la miglior realizzatrice biancoblù con 19 punti (53% in attacco), seguita da Nemeth (17) e Kunzler (14). Il resto del sestetto iniziale è composto da Van Aalen, Alberti, Cekulaev e Spirito. Nella seconda parte di gara viene dato spazio a Gray e Bah, entrano in campo per qualche scambio anche Antunovic, Dambrin e Bonafede. Nell’Olympiakos in grande evidenza l’opposto Kubura che mette a segno 26 punti.