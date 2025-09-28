La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si aggiudica il “Città di Biella” FOTO e VIDEO

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si aggiudica la prima edizione del trofeo “Città di Biella“.

Nella splendida cornice del Biella Forum le ragazze di coach Negro si impongono 3-1 nell’amichevole di lusso contro l’Olympiakos, squadra campione di Grecia che a ottobre disputerà i preliminari della Champions’ League e che di lì a breve Chieri potrebbe ritrovare da avversaria nel primo turno di Cev Cup.





Le biancoblù chiudono i conti in un’ora e 37 minuti di gioco vincendo primo, secondo e quarto set con parziali a 22, 13 e 20, mentre alle elleniche va la terza frazione 21-25. I set più equilibrati sono il primo e il terzo che si decidono a favore dell’una e dell’altra squadra soltanto nei finali. Senza storia il secondo e il quarto set che vedono Chieri sempre in controllo.

Fra le chieresi una delle principali protagoniste è Nervini che gioca da titolare i primi tre set risultando la miglior realizzatrice biancoblù con 19 punti (53% in attacco), seguita da Nemeth (17) e Kunzler (14). Il resto del sestetto iniziale è composto da Van Aalen, Alberti, Cekulaev e Spirito. Nella seconda parte di gara viene dato spazio a Gray e Bah, entrano in campo per qualche scambio anche Antunovic, Dambrin e Bonafede. Nell’Olympiakos in grande evidenza l’opposto Kubura che mette a segno 26 punti.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Olympiakos 3-1 (25-22; 25-13; 21-25; 25-20)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 2, Nemeth 17, Cekulaev 7, Alberti 3, Nervini 19, Kunzler 14; Spirito (L); Antunovic, Ferrarini, Bah 8, Dambrink 2, Bonafede, Gray 3. All. Negro.

OLYMPIAKOS: Iliopoulou, Kubura 26. Emmanouilidou 4, Stevanovic 5, Abderrahim 5, Coneo 6; Artakianou (L); Vanjak, Fakopoulidou 10, Oikonomidou, Dimitrou, Sampati (2L). N. e. Di Iulio, Karagianni, Terzoglou. All. Kovacevic.