Valdilana, a Crocemosso la magia del Natale rivive con il Presepe di frazione Molino

Domenica 7 dicembre, alle 15.30, la frazione Molino di Crocemosso, a Valdilana, si trasforma in un piccolo presepe a cielo aperto. Vicoli, archi e piazzette prenderanno vita grazie alla creatività e ai gesti di cura dei residenti per accogliere la magia del Natale in un’atmosfera speciale fatta di luci, dettagli preziosi e spirito di comunità. Un pomeriggio per vivere il territorio, incontrarsi, lasciarsi sorprendere.