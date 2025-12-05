Valdilana, a Crocemosso la magia del Natale rivive con il Presepe di frazione Molino

Domenica 7 dicembre, alle 15.30, la frazione Molino di Crocemosso, a Valdilana, si trasforma in un piccolo presepe a cielo aperto. Vicoli, archi e piazzette prenderanno vita grazie alla creatività e ai gesti di cura dei residenti per accogliere la magia del Natale in un’atmosfera speciale fatta di luci, dettagli preziosi e spirito di comunità. Un pomeriggio per vivere il territorio, incontrarsi, lasciarsi sorprendere.
In Breve
venerdì 05 dicembre
giovedì 04 dicembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Medicina di prossimità, anche il comune di Biella all'incontro di aggiornamento del progetto pilota dell'ASL
Anche l’amministrazione comunale di Biella, assieme ad altri sindaci del territorio, ha preso...