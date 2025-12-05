Torna puntuale l'“Incontro all’Africa con Maria Bonino – 2025”

La Fondazione Maria Bonino organizza per giovedì 11 dicembre 2025, alle ore 18, presso la Sala Consiglio “Maria Bonino” della Provincia di Biella, la serata “Incontro all’Africa con Maria Bonino – 2025”, tradizionale appuntamento di fine anno che riunisce amici, volontari e sostenitori per condividere i risultati raggiunti, aggiornare sul progredire dei progetti in corso e presentare le iniziative previste per il 2026.

L’edizione di quest’anno riveste un significato particolarmente profondo, poiché rappresenta la conclusione del ciclo di eventi dedicati alla memoria di Maria Bonino, nel ventesimo anniversario della sua scomparsa. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio della Provincia di Biella, del Comune di Biella e del Comune di Camandona.

Un anno di iniziative per ricordare Maria Bonino

Nel corso del 2025, la Fondazione ha promosso numerose iniziative culturali, sociali e solidali volte a mantenere viva la memoria di Maria Bonino e a diffondere i valori che hanno guidato la sua opera di medico pediatra nei Paesi dell’Africa subsahariana.

Tra gli appuntamenti più significativi:

una mostra itinerante dedicata a Maria Bonino, inaugurata a Biella e ospitata successivamente ad Aosta, Roma a Milano;

concerti e momenti musicali organizzati con finalità benefiche;

uno spettacolo teatrale ispirato alla sua vita e al suo impegno professionale che è stato scritto, diretto e interpretato dall’attrice e autrice Eleonora Frida Mino;

l’installazione di pannelli narrativi a Camandona, paese natale della famiglia Bonino, inaugurati in occasione della Camminata Camandonina, evento annuale che la Fondazione organizza per raccogliere fondi per i progetti;

l’intitolazione di un asilo in suo nome ad Aosta, testimonianza concreta del legame tra educazione, comunità e memoria.

L’ospite sarà suor Barbara Staley

La serata dell’11 dicembre offrirà anche uno spazio di testimonianza e approfondimento. Ospite sarà suor Barbara Staley, Superiora della Regione Holy Spirit dell’ordine delle Suore di Madre Cabrini. La Fondazione Maria Bonino ha già collaborato in passato con la Congregazione sostenendo progetti in Swaziland (oggi eSwatini) e in Etiopia. Nel suo intervento, suor Barbara porterà la propria testimonianza sul progetto contro la malnutrizione infantile a Dubbo, in Etiopia, sostenuto dalla Fondazione dal 2023. Un contributo prezioso che porterà l’attenzione sul lavoro quotidiano svolto nei contesti più fragili e sull’impatto concreto dei progetti sostenuti.

Un appuntamento per guardare al futuro

L’evento dell’11 dicembre non rappresenta solo il momento conclusivo dell’anno commemorativo, ma anche un’occasione di riflessione e partecipazione comunitaria: un incontro per rinnovare l’impegno verso i progetti in Africa e condividere le iniziative che la Fondazione porterà avanti nel 2026.

L’appuntamento è patrocinato dalla Provincia di Biella, dal Comune di Biella, dal Comune di Camandona, dall’Unione Industriale Biellese e dal Gruppo Giovani Imprenditori di Biella.

Sostieni i progetti con la campagna di raccolta fondi “A Natale dona Cure e Speranza in Africa”

A Natale, per sostenere i progetti della Fondazione Maria Bonino, è possibile aderire alla campagna di raccolta fondi “A Natale dona Cure e Speranza in Africa” al seguente link https://www.retedeldono.it/progetto/natale-dona-cure-e-speranza-africa . Scegliendo un buono solidale da donare alle persone che ami, potrai sostenere e migliorare la vita di mamme e bambini dell’Africa subsahariana seguiti dai progetti della Fondazione. È possibile aderire alla campagna di raccolta fondi anche offline acquistando buoni solidali cartacei. Contatta Cristina Bonino al 338 9925538 o scrivi a info@fondazionemariabonino.it. Ci accorderemo sulle modalità di acquisto e consegna. Buone feste a tutti!