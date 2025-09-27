Bocce Valle Elvo: successo della Valle Mosso Mossese con Daniele Mento e Imerio Pietrobon nella gara notturna

Nella gara notturna organizzata dalla società Valle Elvo, ennesimo successo della Valle Mosso Mossese con Daniele Mento e Imerio Pietrobon che in finale hanno prevalso sulla Valle Elvo di Mario Melis e Giorgio Tancorre con il punteggio di 13-10.

Terzo posto per le due coppie della Ternenghese Ronchese composte da Daniele Fontanella-Piero Zappia e Pier Mario Mello Teggia-Roberto Miglietti. 36 le coppie CD in gara. Hanno arbitrato Sergio Tamagno e Paolo Carrera.Con questa gara è terminato l'anno agonistico federale 2025.Da mercoledì primo ottobre inizia la stagione 2026. In programma sabato 4 ottobre alla Jolly Club Buronzo il 9° memorial "Oreste Oliva" riservato a 16 quadrette in formazione BCDD.

Poi lunedì 6 ottobre a Piatto la poule a 16 coppie BC, in attesa dell'avvio dei tornei invernali biellesi: martedi 14 alla Jolly Club Buronzo per 8 quadrette BBDD-BCCD, mercoledi 15 a Biella 16 quadrette CCDD, giovedì 16 ancora alla Jolly Club con 8 quadrette CCDD. Giovedi primo ottobre, alle ore 21, nella sede della società Burcina si svolgeranno le premiazioni della 73a edizione della Boccia d'Oro.



Prevista in anteprima alle ore 19.45 una "pizzata" nel circolo "Pier Giorgio Frassati" per la quale occorre prenotare al N°: 3345496503 oppure 015 61615.