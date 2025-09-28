Per celebrare la 52° edizione del Palio dei Rioni, l’associazione Palio dei Rioni Cavaglià, con il patrocinio del Comune, ha organizzato tre giornate di eventi in programma il 26, 27 e 28 settembre, ciascuna con un programma dedicato. All'investitura della bella Cabaliate era presente il consigliere regionale Emanuela Verzella oltre al vice sindaco Giorgio Cabrio per il comitato del palio Roberta Calliaro.
Purtroppo quest'anno non è stato possibile il passaggio del mantello per l'indisponibilità della Cabaliate uscente, ed è toccato cosi l'onore al vice sindaco, fare l'investitura della Cabaliate 2025. Chi è stata nominata? la scelta è ricaduta su Arianna Lanza
Cavaglià, palio dei rioni, Arianna Lanza è la Calibate 2025 FOTO
