Roberto Marchisotti, gli scatti di 25 anni di politica biellese FOTO

Roberto Marchisotti, gli scatti di 25 anni di politica biellese FOTO copyright Roberto Marchisotti

Restano solo poche fotografie, le ultime personali, a testimoniare un archivio che non c’è più. Scatti che portano la firma di Roberto Marchisotti, il fotografo biellese che per un quarto di secolo ha seguito passo dopo passo i lavori del consiglio comunale cittadino, fino a notte fonda, con una dedizione rara e con un occhio sempre attento a ogni dettaglio.

Per oltre 25 anni Marchisotti è stato presenza fissa nelle sedute consiliari di Biella, discreto, preciso, attento, capace di raccontare in immagini la vita politica della città, dai momenti solenni ai dibattiti più accesi.

Il suo lavoro ha raccolto nel tempo attestati di stima da esponenti di ogni schieramento politico. Tra i tanti, spiccano i riconoscimenti di figure di rilievo divenute negli anni nazionale e oltre, come Gilberto Pichetto Fratin ora Ministro dell'Ambiente, Gianluca Susta ex parlamentare europeo, Sandro Delmastro Delle Vedove deputato alla Camera nella XIII e XIV legislatura della Repubblica Italiana.

Oggi di quell’archivio monumentale, costruito in decenni di impegno e passione, restano solo frammenti. Ma il ricordo del lavoro di Marchisotti, e l’impronta lasciata dal suo sguardo dietro l’obiettivo, continuano a vivere nelle persone che hanno incrociato la sua strada e nelle istituzioni che ha raccontato.

Un pezzo della memoria politica di Biella porta indelebilmente il suo nome.

Ingresso a Palazzo Oropa foto copyright Roberto Marchisotti

Sandro Delmastro Delle Vedove foto copyright Roberto Marchisotti

Gilberto Pichetto Fratin foto copyright Roberto Marchisotti

Diego Presa foto copyright Roberto Marchisotti

Diego Siragusa foto copyright Roberto Marchisotti

Luigi Squillario foto copyright Roberto Marchisotti

Gianluca Susta foto copyright Roberto Marchisotti

s.zo.

