Calcio, vince la Biellese, niente da fare per Fulgor Chiavazzese e Città di Cossato

Nella 5ª giornata di campionato di Serie D – Girone A, la Biellese ha conquistato una vittoria imponendosi 1-0 contro il NovaRomentin allo stadio di Biella.
In Eccellenza – Girone A (4ª giornata) netta affermazione del Bulè Bellinzago, che si è imposto in trasferta 0-4 sul campo della Fulgor Chiavazzese R.V.. Successo anche per il Lascaris, che ha battuto il Città di Cossato con il punteggio di 3-0.
Per quanto riguarda la Promozione – Girone A (4ª giornata), la sfida tra Ce.Ver.Sa.Ma. Biella e Virtus Vercelli si è chiusa con la vittoria esterna degli ospiti per 1-2.
In Prima Categoria – Girone B, diversi i risultati maturati:
Gaglianico C.S.I. – Bosconerese: 1-1
Agliè Valle Sacra – Valle Cervo Andorno: 1-1
Ardor S. Francesco Corio – Ponderano: 3-1
Torri Biellesi – Livorno Ferraris Bianzè: 2-3
Valle Elvo – Mappanese: 2-1
Nella Promozione femminile, ACF BIELLESE archivia la prima con un 14 a 1 contro Borgo Vittoria.