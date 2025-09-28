 / SPORT

SPORT | 28 settembre 2025, 17:45

Calcio, vince la Biellese, niente da fare per Fulgor Chiavazzese e Città di Cossato

I risultati del weekend tra Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria

Nella 5ª giornata di campionato di Serie D – Girone A, la Biellese ha conquistato una vittoria imponendosi 1-0 contro il NovaRomentin allo stadio di Biella.

In Eccellenza – Girone A (4ª giornata) netta affermazione del Bulè Bellinzago, che si è imposto in trasferta 0-4 sul campo della Fulgor Chiavazzese R.V.. Successo anche per il Lascaris, che ha battuto il Città di Cossato con il punteggio di 3-0.

Per quanto riguarda la Promozione – Girone A (4ª giornata), la sfida tra Ce.Ver.Sa.Ma. Biella e Virtus Vercelli si è chiusa con la vittoria esterna degli ospiti per 1-2.

In Prima Categoria – Girone B, diversi i risultati maturati:

Gaglianico C.S.I. – Bosconerese: 1-1

Agliè Valle Sacra – Valle Cervo Andorno: 1-1

Ardor S. Francesco Corio – Ponderano: 3-1

Torri Biellesi – Livorno Ferraris Bianzè: 2-3

Valle Elvo – Mappanese: 2-1

Nella Promozione femminile, ACF BIELLESE archivia la prima con un 14 a 1 contro Borgo Vittoria.

redazione

