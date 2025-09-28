A Candelo è giornata di vendemmia tra sorrisi e solidarietà FOTO

Giornata di vendemmia oggi domenica 28 settembre a Candelo, al Vigneto del Sorriso, uno dei progetti dell'associazione Ti Aiuto Io, finalizzato a favorire l'integrazione a favore della disabilità. Presente all'evento anche il sindaco di Candelo, Paolo Gelone.

"Oggi è proprio stato il giorno della vendemmia - spiega Nicola Salussoglia, presidente dell'associazione Ti Aiuto Io di Candelo - . Questa mattina abbiamo raccolto i frutti. Si tratta di un progetto che vede presente nella intera durata dell'anno ragazzi con disabilità e altri volontari che lavorano insieme per produrre il vino. Abbiamo coinvolto altre 5 realtà del territorio, realtà che si occupano di disabilità. Si tratta dell'associazione Giovanni XXIII di Lessona, la Bottega dei Mestieri di Tanti Intenti, Anfas di Biella, Centro diurno Anteo, Noa e Casa di Dilva, e da quest'anno Aias e noi come associazione facciamo un po' da capofila in questa iniziativa".

L'associazione Ti Aiuto Io si occupa di altri due importanti progetti: uno è la Joelette che sono speciali carrozzine per andare fuori strada, e la bici carrozzina che invece è uno speciale mezzo in cui la parte anteriore è una carrozzina e la posteriore è la bici, e da ultimo il nostro principale progetto che ormai ha una durata ventennale èd è il parco dell'albero d'oro, un parco giochi che c'è da sempre qua a Candelo che favorisce il gioco tra bambini disabili e i nonni.