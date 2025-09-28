"A Casa con Me" su Rai Tre: il Comitato torna a parlare dello scandalo del Tempio Crematorio di Biella FOTO

Questa mattina di oggi domenica 28 settembre il Comitato "A Casa con Me" è tornato in TV alle 10 a Mi Manda Rai Tre. Ospiti della puntata sono state Laure Attena, il presidente e Alessandra Muggeo, oltre al sindaco di Biella Mario Olivero che era collegato da remoto.

Dopo aver ripercorso brevemente attraverso un video la terribile vicenda, il tema centrale è stata la richiesta al Comune di Biella di 1.791.819,58 euro da parte della Socrebi S.r.l., la società che ha gestito il Tempio Crematorio fino allo scandalo delle cremazioni multiple. La causa sarà discussa nell’udienza fissata per il 10 novembre 2025.

"Ringraziamo per questo spazio che ci è stato concesso - commenta Laura Attena - . Ripercorrere quei momenti è sempre difficile, il dolore non passerà mai, ma almeno si tiene alta l'attenzione su quello che è accaduto. E siamo state anche contente, che per la prima volta abbiamo incontrato anche se da remoto, il sindaco di Biella Olivero che ancora non conoscevamo. Vedremo ora come si evolverà la vicenda in tribunale".

Oggetto della disputa riguarda questa volta la quantificazione del valore residuo di un impianto, oltre a interessi, rivalutazione monetaria e spese legali. L’esecutivo ha deliberato all’unanimità di affidare l’incarico legale allo studio Osborne Clarke, già coinvolto nei precedenti procedimenti tra le stesse parti.