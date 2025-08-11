Ecco cosa è successo a Biella nel we del 8, 9 e 10 agosto

COSTUME E SOCIETA'
- Dal tessile all’agricoltura: la storia di Mattia Bongiovanni FOTO
- Notte di San Lorenzo: cosa sognano oggi i giovani?
- Caro-spiaggia 2025: ombrelloni da banca e la rivincita del Cervo
ATTUALITA'
- Raccolta rifiuti Biellese: novità in arrivo da settembre su vetro, tessili ed ecocentro
- Accoglienza migranti a Biella: parere negativo del Comune per le strutture di via Cottolengo e via Cerruti
- Agenzia Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte nomina Erminia Garofalo direttore ad interim
- CAS Muzzano, Monica Mosca: "No a un’accoglienza imposta, sì a un’integrazione costruita"
- Dal sindaco di Rosazza Delmastro un ringraziamento al Soccorso Alpino
- West Nile Virus a Cerrione, il sindaco "Nessun allarme"
CRONACA
- Biella, tentato furto all'Esselunga: nei guai una donna
- Truffa del finto incidente, a Biella un uomo in arresto: gioielli recuperati
- Falso bonifico via sms, un biellese cade vittima dell'ennesima truffa: in fumo 4mila euro
- Campiglia, vandali a Quittengo: imbrattata la porta della Cappella dell'Angelo Custode
- Ancora furti, rubati gioielli e denaro a Camburzano e Mongrando
- Nuova raffica di incidenti stradali nel Biellese, ferita coppia di motociclisti
- Scontro tra due auto nella notte in Sardegna, feriti tre giovani biellesi
- West Nile, primo caso a Biella
- Escursionista perde la vita dopo un malore sulle montagne della Valsesia
- Incidente autonomo a Pralungo: donna elitrasportata in ospedale FOTO e VIDEO
- Pettinengo, auto fuori strada FOTO e VIDEO
- Pralungo: multata una donna per abbruciamento illecito di residui vegetali
- Lite a Viverone fuori dall'Eden: giovane ferito con bastone
ECONOMIA
- Scuole dell’infanzia paritarie: oltre 350 mila euro alla provincia di Biella dalla Regione
EVENTI
- Buona affluenza a Callabiana per il concerto live dei Jalisse e di Gatto Panceri FOTO e VIDEO
- A Cavaglià la Festa dei Giovani è cominciata tra sfilate e palloncini ai bambini FOTO
- Ieri sera il via a "Agosto in Festa" a Netro tra tornei, cene e spettacoli per tutti FOTO
- 507ª Festa dei Giovani a Cavaglià tra DJ Matrix, lumache e tante novità FOTO
- Festa patronale San Lorenzo ad Andorno: musica, messa e pranzo FOTO
- Alpini di Sagliano in festa all’Alpe Pessine FOTO
SPORT
- Calcio, ecco i calendari del campionato 2025/26 di Serie D: la Biellese al debutto con Lavagnese
- Biella Rugby, un rinforzo in mediana: ecco Alessio Dabalà
- Un uomo, un viaggio e tutti i rifugi del Biellese: l’avventura di Stefano Bovio
- Oltre 100 runners a Pundran an corsa, prima al traguardo la coppia Curatitoli-Lanza FOTO e VIDEO
- Calcio, nuovo rinforzo in difesa per il Cossato
- Calcio, amichevole in Valle d'Aosta per la Biellese: il Bra cala il 2-0 FOTO
BENESSERE E SALUTE
- L'ASL Biella, l'appello: “Chiunque può vivere una crisi. Si deve cercare aiuto”
- Carenza di medici, l’ASL Biella risponde: “Criticità nazionale, non locale”
CULTURA E SPETTACOLI
- "Il Sogno di una notte al Chiostro" chiude la straordinaria Stagione dei concerti dell'Accademia e l'anno accademico FOTO
ANIMALERIE
- 8 agosto, oggi è la Giornata mondiale del gatto! Miao!!!!! qualche curiosità.....
CIRCONDARIO
- Tollegno, Villaggio Filatura: l’abbandono selvaggio continua nonostante le fototrappole