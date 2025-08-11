 / EVENTI

Ecco cosa è successo a Biella nel we del 8, 9 e 10 agosto

Gli eventi a Biella e nel Biellese

COSTUME E SOCIETA'

- Dal tessile all’agricoltura: la storia di Mattia Bongiovanni FOTO

- Notte di San Lorenzo: cosa sognano oggi i giovani?

- Caro-spiaggia 2025: ombrelloni da banca e la rivincita del Cervo

ATTUALITA'

- Raccolta rifiuti Biellese: novità in arrivo da settembre su vetro, tessili ed ecocentro

- Accoglienza migranti a Biella: parere negativo del Comune per le strutture di via Cottolengo e via Cerruti

- Agenzia Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte nomina Erminia Garofalo direttore ad interim

- CAS Muzzano, Monica Mosca: "No a un’accoglienza imposta, sì a un’integrazione costruita"

- Dal sindaco di Rosazza Delmastro un ringraziamento al Soccorso Alpino

- West Nile Virus a Cerrione, il sindaco "Nessun allarme"

CRONACA

- Biella, tentato furto all'Esselunga: nei guai una donna 

- Truffa del finto incidente, a Biella un uomo in arresto: gioielli recuperati

- Falso bonifico via sms, un biellese cade vittima dell'ennesima truffa: in fumo 4mila euro

- Campiglia, vandali a Quittengo: imbrattata la porta della Cappella dell'Angelo Custode

- Ancora furti, rubati gioielli e denaro a Camburzano e Mongrando

- Nuova raffica di incidenti stradali nel Biellese, ferita coppia di motociclisti

- Scontro tra due auto nella notte in Sardegna, feriti tre giovani biellesi

- West Nile, primo caso a Biella

- Escursionista perde la vita dopo un malore sulle montagne della Valsesia

- Incidente autonomo a Pralungo: donna elitrasportata in ospedale FOTO e VIDEO

- Pettinengo, auto fuori strada FOTO e VIDEO

- Pralungo: multata una donna per abbruciamento illecito di residui vegetali

- Lite a Viverone fuori dall'Eden: giovane ferito con bastone

ECONOMIA

- Scuole dell’infanzia paritarie: oltre 350 mila euro alla provincia di Biella dalla Regione

EVENTI

- Buona affluenza a Callabiana per il concerto live dei Jalisse e di Gatto Panceri FOTO e VIDEO

- A Cavaglià la Festa dei Giovani è cominciata tra sfilate e palloncini ai bambini FOTO

- Ieri sera il via a "Agosto in Festa" a Netro tra tornei, cene e spettacoli per tutti FOTO

- 507ª Festa dei Giovani a Cavaglià tra DJ Matrix, lumache e tante novità FOTO

- Festa patronale San Lorenzo ad Andorno: musica, messa e pranzo FOTO

- Alpini di Sagliano in festa all’Alpe Pessine FOTO

SPORT

- Calcio, ecco i calendari del campionato 2025/26 di Serie D: la Biellese al debutto con Lavagnese

- Biella Rugby, un rinforzo in mediana: ecco Alessio Dabalà

- Un uomo, un viaggio e tutti i rifugi del Biellese: l’avventura di Stefano Bovio

- Oltre 100 runners a Pundran an corsa, prima al traguardo la coppia Curatitoli-Lanza FOTO e VIDEO

- Calcio, nuovo rinforzo in difesa per il Cossato

- Calcio, amichevole in Valle d'Aosta per la Biellese: il Bra cala il 2-0 FOTO

BENESSERE E SALUTE

- L'ASL Biella, l'appello: “Chiunque può vivere una crisi. Si deve cercare aiuto”

- Carenza di medici, l’ASL Biella risponde: “Criticità nazionale, non locale”

CULTURA E SPETTACOLI

- "Il Sogno di una notte al Chiostro" chiude la straordinaria Stagione dei concerti dell'Accademia e l'anno accademico FOTO

ANIMALERIE

- 8 agosto, oggi è la Giornata mondiale del gatto! Miao!!!!! qualche curiosità.....

CIRCONDARIO

- Tollegno, Villaggio Filatura: l’abbandono selvaggio continua nonostante le fototrappole

