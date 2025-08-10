Pettinengo, auto fuori strada FOTO e VIDEO

Nella mattina di oggi, domenica 10 agosto, si è verificato un incidente autonomo a Vaglio Pettinengo. Per cause ancora da accertare un'auto è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco e un’ambulanza medicalizzata per prestare le cure necessarie. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e a riportarlo sulla sede stradale.

La persona coinvolta è stata successivamente trasportata in ospedale per accertamenti. Le condizioni del ferito non sono state ancora rese note.