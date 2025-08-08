Biella, tentato furto all'Esselunga: nei guai una donna

Cerca di allontanarsi dall'Esselunga con alcuni prodotti occultati ma viene sorpresa dall'addetto alla vigilanza. È quanto sarebbe accaduto, stando alle prime ricostruzioni, nella giornata di ieri, 7 agosto, a Biella.

Protagonista dell'accaduto una donna di 38 anni che ora rischia una denuncia per il tentato furto di generi alimentari dal valore complessivo di circa 50 euro. La merce è stata restituita ai legittimi proprietari. A effettuare i dovuti accertamenti i Carabinieri una volta giunti sul posto.