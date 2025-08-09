Calcio, amichevole in Valle d'Aosta per la Biellese: il Bra cala il 2-0 FOTO

Sconfitta per la Biellese nell'amichevole in programma oggi pomeriggio, 9 agosto, al centro sportivo di Montjovet, in località Berriat, nella vicina Valle d'Aosta. Passa il Bra, neopromosso in Serie C, con il punteggio finale di 2 a 0. L’intervallo si era chiuso a reti inviolate.
Presenti in tribuna gli ultras bianconeri che hanno sostenuto i ragazzi di mister Prina dal primo all'ultimo minuto. A detta dei presenti, i loro cori sono stati la colonna sonora della giornata sportiva.
Si tratta del secondo test match affrontato dai lanieri nel corso di questa settimana. Mercoledì, infatti, si era disputato l'incontro con la Castellanzese, terminato 3 a 1 a favore proprio dei biellesi. Domani, 10 agosto, verrà osservato un giorno di riposo.