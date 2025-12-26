Dopo Natale, Biella omaggia il suo patrono: in Duomo le celebrazioni di Santo Stefano

Dopo la festività di Natale, la comunità di Biella si ritrova per un altro imperdibile e sentito appuntamento: la ricorrenza di Santo Stefano, primo martire e patrono della città e della Diocesi.

Oggi, alle 10, in Duomo, avrà luogo il solenne Pontificale, con la partecipazione del Capitolo Cattedrale e del clero biellese: sarà presieduto dal vescovo Roberto Farinella. La celebrazione sarà anche l'occasione per ringraziare il Signore dell'Anno Santo che si avvia alla conclusione. Saranno presenti, come da tradizione, le istituzioni cittadine. Animerà la celebrazione il Coro Diocesano.

All’uscita dalla cattedrale verrà distribuito a tutti i partecipanti il “pane di Santo Stefano” mentre nel vicino Seminario seguirà lo scambio di auguri riservato alle autorità. La mattinata si concluderà presso l’Oratorio Santo Stefano dove la parrocchia ha in programma un pranzo di condivisione aperto a tutti. Nel pomeriggio, alle 16, sempre il vescovo Farinella presiederà i Vespri solenni. Alle 18, invece, la Santa Messa sarà celebrata dal parroco.

Infine, sempre in Duomo, resta esposta l'opera di Daniele Franzella dal titolo "Bethlem" (2016). L’iniziativa “Sia Luce per il Patrono” rientra nel progetto “Sia Luce” della parrocchia di Santo Stefano.