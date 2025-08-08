L'ASL Biella, l'appello: “Chiunque può vivere una crisi. Si deve cercare aiuto”

È importante ribadire ancora una volta un’informazione fondamentale: quale aiuto e dove, nel territorio biellese, possono ricevere le persone che, per svariati motivi, si trovano in una condizione di crisi suicidaria e pensano alla propria morte come soluzione per fuggire dalla loro sofferenza. Il team multi-professionale della struttura complessa di Psichiatria dell’ASL BI è sempre attivo, presso i Centri di Salute Mentale di Biella e di Cossato, per fornire aiuto a chi attraversa una condizione di crisi suicidaria e a coloro che hanno perduto familiari o conoscenti per suicidio, così come per coloro che possono esserne stati testimoni.

L’attività, sia per familiari o conoscenti sia per chi attraversa una condizione a rischio di suicidio, si svolge presso i Centri di Salute Mentale di Biella e di Cossato. Il contatto al servizio può essere effettuato direttamente anche senza impegnativa a questi recapiti: Centro di Salute Mentale Biella, strada Campagnè 7/A - 0158461477; Centro di Salute Mentale Cossato, via Milano 48 – 01515159506. I servizi sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 16.

“Il suicidio è una possibilità dell’esistenza umana” - spiega il dottor Carlo Ignazio Cattaneo, Direttore S.C. Psichiatria ASL BI - “quando la disperazione e la percezione soggettiva di mancanza di speranza soverchiano le capacità di risposta di un individuo è possibile che tale pensiero si sviluppi e talora venga agito. Esprimere la propria intenzionalità senza timore del giudizio è la strategia migliore per proteggersi; la richiesta di aiuto può essere indirizzata anche a famigliari, amici ma sempre poi veicolata ai servizi di psichiatria clinica ove l’ascolto di un terapeuta esperto è sempre garantito”.

Emergenza

In caso di emergenza è possibile rivolgersi anche al Pronto Soccorso, dove è disponibile una consulenza psichiatrica tutti i giorni, 24 ore al giorno.

Centro di Psicotraumatologia e di Consulenza Psicologica

Si ricorda infine che all’ASL BI è in funzione il Centro di Psicotraumatologia e di Consulenza Psicologica. Il servizio, coordinato da Elena Macchiarulo, psicologa della struttura complessa Psichiatria e Referente Interaziendale per la prevenzione del suicidio, è un’attività ambulatoriale dedicata alla cura di pazienti adulti vittime di gravi traumi psicologici. Si ricorda inoltre che è possibile attivare una procedura prioritaria attraverso il Medico di Medicina Generale per eventi accaduti nei quindici giorni precedenti.

Esempi di tali traumi possono essere: la morte inattesa di bambini o neonati e quella del feto durante la gravidanza; suicidi; aggressioni fisiche; incidenti gravi; violenza domestica; traumi psicologici in ambito lavorativo (anche sanitario); coinvolgimento in sparatorie, omicidi, atti terroristici e catastrofi causate dall’uomo o calamità naturali. L’intervento si basa su una specifica tecnica psicoterapeutica denominata EMDR (Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari), per il trattamento del trauma e di problematiche legate allo stress, soprattutto di tipo traumatico. I primi colloqui psicologici si svolgono ogni martedì mattina e le prenotazioni possono essere effettuate contattando direttamente i due Centri di Salute Mentale.

Presso la Struttura Complessa di Psichiatria esiste inoltre un ambulatorio dedicato ad aiutare persone che stanno affrontando o hanno subito un lutto da suicidio. Il contatto al Servizio avviene tramite una telefonata presso il Centro di Salute Mentale di Biella.