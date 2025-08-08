Accoglienza migranti a Biella: parere negativo del Comune per le strutture di via Cottolengo e via Cerruti

Il Comune di Biella interviene sulla questione dei centri di accoglienza nata in seguito al ricorso del TAR presentato del Comune di Muzzano e precisa che con nota sottoscritta il 17/7/2025 ed inviata agli Uffici della Prefettura il 18/7/2025 (n.0039036 di pro.) ha espresso:

1) un parere positivo per quanto concerne i centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative. In Città sono ben 24 ed hanno richiesto una ricognizione che ha fatalmente comportato un ritardo nell’invio del riscontro alla Prefettura richiesto per il giorno 14 luglio;

2) PARERE NEGATIVO, invece, per le strutture situate in via Cottolengo 5 e in via Cerruti 5, “in considerazione delle costanti e ripetute segnalazioni dei residenti negli edifici confinanti e vicini giunte a questa Amministrazione in ordine a problemi di sicurezza e ordine pubblico.”.

Con detta nota si puntualizzava inoltre che le lamentele erano state raccolte da un amministratore, ricevuto unitamente ai condomini di due edifici contigui che avevano documentato con materiale fotografico la situazione vissuta. La stessa comunicazione si concludeva infine confermando la posizione già manifestata dall’Ente “individuando come preferibile l’accoglienza diffusa rispetto all’accentramento dei richiedenti asilo in grandi strutture.”.