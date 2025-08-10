West Nile Virus a Cerrione, il sindaco "Nessun allarme"

Care Concittadine e cari Concittadini,

in merito alla notizia che sta circolando sui media riguardo il primo caso di infezione da West Nile Virus trasmesso da zanzara ad un residente del Comune di Cerrione, vi scrivo per informarvi e tranquillizzarvi.

Accertato questo caso presso l’ospedale di Ponderano, l’Asl ha informato il SEREMI che ha provveduto, come da protocollo ministeriale, a svolgere indagine epidemiologica nelle aree risultate a rischio. A questo seguito, è stata attivata indagine ambientale con contemporaneo monitoraggio entomologico da parte dell’IPLA, che è l’incaricata dalla Regione Piemonte (ed al cui progetto il Comune di Cerrione aderisce da anni) per la lotta alle zanzare.

Ho inoltre avuto modo di confrontarmi personalmente con il Direttore del SISP dell’ASL di Biella che mi ha confermato non esistere ragione per generare allarmismi.

Come sapete, il Virus di cui parliamo non è trasmissibile tra le persone e per i soggetti che nella remota possibilità dovessero contrarlo, a meno di situazioni cliniche già fortemente compromesse, non costituisce un rischio rilevante alla salute.

Scritto questo e volendovi comunque ribadire che tutto quanto in nostra possibilità per debellare ogni focolaio è stato attivato, vi chiedo la consueta collaborazione per la lotta alle zanzare nelle vostre realtà domestiche.

Il non doverci allarmare, non significa non collaborare con senso civico e di comunità.