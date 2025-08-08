Campiglia, vandali a Quittengo: imbrattata la porta della Cappella dell'Angelo Custode

I sacri luoghi di culto tornano nel mirino dei vandali. È successo nei giorni scorsi a Quittengo nel comune di Campiglia Cervo. Dalle informazioni raccolte, è stata imbrattata la porta della Cappella dell'Angelo Custode, presente lungo la strada che porta al centro del paese.

Un gesto che ha fatto letteralmente infuriare i residenti della zona tanto che alcuni di loro hanno segnalato l'accaduto al nostro giornale. Da quanto è emerso non sarebbe la prima volta che avvengono simili episodi nella zona. Solo un anno fa, era stata danneggiata una madonnina posta su un cumulo di pietre lungo la strada della Pila. Anche in quel caso, non si è avuto il minimo rispetto.

“È un atto intollerabile – sottolinea il sindaco Maurizio Piatti – e da condannare fermamente. Se saranno individuati i presunti responsabili, saranno immediatamente denunciati alle forze dell'ordine”.