Concerto di Natale a Valdilana, una serata di grandi emozioni

Sabato scorso, 20 dicembre, si è tenuto il tradizionale Concerto di Natale, a Valdilana.

“Un appuntamento atteso e sempre molto partecipato – spiega l'amministrazione comunale - Un’occasione speciale per ritrovarsi insieme, in un ambiente caldo e accogliente, lasciandosi avvolgere dalla magia della buona musica. Quest’anno sul palco la Filarmonica di Cavaglià, diretta dal Maestro Massimo Barberis, che non ha deluso le aspettative regalando due intense ore di musica. Un vero e proprio viaggio emozionale attraverso la storia del musical e della musica di spettacolo: dalle opere più blasonate fino ad arrivare al musical per eccellenza, Jesus Christ Superstar. Un crescendo di emozioni e suoni d’autore che ha conquistato il pubblico, rendendo ogni minuto un piacere da gustare”.



La serata si è conclusa con gli auguri di un sereno Natale e di un buon anno da parte del sindaco Mario Carli e della giunta di Valdilana, sulle note di “Astro del Ciel”, che hanno chiuso il concerto in un’atmosfera di grande emozione e condivisione.



