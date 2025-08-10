Incidente autonomo a Pralungo: donna elitrasportata in ospedale FOTO

Questa mattina, domenica 10 agosto, intorno alle 12 a Pralungo si è verificato un incidente stradale autonomo. Una donna alla guida di un’auto è finita fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, un’ambulanza con personale medico specializzato e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area circostante. La conducente, rimasta cosciente ma impossibilitata a uscire dall’abitacolo, è stata soccorsa e trasportata al punto di atterraggio dell’elicottero. Da lì, la donna è stata elitrasportata in ospedale per accertamenti e cure.

Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire e sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti.