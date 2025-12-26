Matrimoni civili a Occhieppo Inferiore, approvate le tariffe per il 2026

La Giunta comunale di Occhieppo Inferiore ha approvato le tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili valide a partire dal 1° gennaio 2026, aggiornando quanto già stabilito con una precedente deliberazione del 2016.

Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo previsto dal Regolamento dello Stato Civile e tiene conto dell’istituzione, avvenuta nel 2016, di un Ufficio di Stato Civile decentrato presso il complesso di San Clemente, comprendente la Cascina, la Foresteria e il relativo cortile, individuato come sede alternativa al Municipio per la celebrazione dei matrimoni civili.

Con la nuova deliberazione, la Giunta ha definito che le celebrazioni nella Sala Consiliare saranno gratuite nei giorni feriali, mentre nei giorni di sabato e domenica la tariffa sarà pari a 110 euro, applicata indistintamente a residenti e non residenti.

Per quanto riguarda invece le celebrazioni che si svolgono in Piazza comunale o nel cortile del complesso San Clemente, situato in Strada Vecchia per Ivrea, la tariffa stabilita è pari a 190 euro, anch’essa valida sia per i residenti che per i non residenti.

La Giunta ha inoltre confermato tutte le altre disposizioni già contenute nella deliberazione n. 53 del 25 maggio 2016, precisando che le nuove tariffe entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026.