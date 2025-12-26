Che bella sorpresa a Cerrione, doni agli alunni da Babbo Natale e Befana FOTO

Nei giorni scorsi Babbo Natale è giunto in visita nelle scuole di Cerrione. Assieme a lui anche la Befana per portare dolci a tutti gli alunni.

Il sindaco Davide Chiarletti, a nome dell'amministrazione, ha poi donato a tutti un addobbo per l'Albero di Natale molto particolare: su ognuno, infatti, è disegnato il logo del Comune. Poi sono seguite poesie, canzoni e recite molto emozionanti.

Presente anche il vicesindaco Anna Maria Zerbola: “Un grazie particolare a tutti i docenti e al personale ATA in servizio nel nostro paese”.