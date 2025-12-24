 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 24 dicembre 2025, 08:20

Portula, Vigilia di Natale a Castagnea: c'è anche il Coro Cesare Rinaldo di Coggiola

Portula, Vigilia di Natale a Castagnea: c'è anche il Coro Cesare Rinaldo di Coggiola (foto di repertorio)

Giorni di festa anche a Castagnea di Portula. Qui, alle 21 di oggi, 23 dicembre, si terrà la Santa Messa sulle note del Coro Cesare Rinaldo di Coggiola. Un modo per festeggiare tutti assieme la Vigilia di Natale. 

g. c.

