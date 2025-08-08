Raccolta rifiuti Biellese: novità in arrivo da settembre su vetro, tessili ed ecocentro

Rifiuti. Novità in vista in autunno nel biellese, nella raccolta del vetro e non solo. Per quanto riguarda le campane del vetro, da settembre si potrà finalmente dire addio a quelle stracolme; ai Comuni che ne faranno richiesta Cosrab metterà a disposizione fototrappole gratuitamente contro gli incivili; Non sarà più Humana a gestire la raccolta dei vestiti usati e, sempre in autunno, entrerà in funzione il nuovo ecocentro.

Ma andiamo con ordine. Questione vetro: da settembre Cosrab diventerà proprietaria delle 700/800 campane nel territorio che non sono ancora sue e affiderà a una nuova società il servizio di raccolta. In questi giorni è stato pubblicato l'avviso.

“La società che gestiva la raccolta è fallita – spiega Gianni Ciliesa, presidente Cosrab -. Ora abbiamo raggiunto l'accordo per acquistare le campane che non erano ancora nostre, come avevamo detto. Di conseguenza da settembre lo saranno e saremo noi a gestirle. Abbiamo già pubblicato le manifestazioni d'intento per chi vuole partecipare alla raccolta, e il servizio riprenderà regolarmente". Fino ad allora Cosrab invita a portare ancora pazienza: "Mi rendo conto che non è una situazione facile - conclude - ma fino a settembre possiamo solo andare avanti con l'operatore che è rimasto con un solo mezzo per tutti i 70 comuni. Prima erano 2 e mezzo con 2 mezzi, ora è ovvio che è rallentato, ma è una scelta del curatore fallimentare, noi non possiamo fare di più di nostra iniziativa".

Ai Comuni interessati da settembre Cosrab metterà a disposizione fototrappole per contrastare episodi di inciviltà che purtroppo oggi sono molto diffusi. “Starà poi ai comuni di dotarsi di regolamento – continua il Presidente – , noi li doteremo degli strumenti”.

A fine anno si chiuderà anche la collaborazione tra Cosrab e Humana per la raccolta dei tessuti: “Anche in questo caso abbiamo pubblicato la manifestazione di interesse per affidare il servizio – prosegue Ciliesa – è complesso oggi lavorare in questo settore perchè i prezzi sono davvero bassi”.

Quest'autunno sarà inoltre fondamentale anche per l'apertura del nuovo ecocentro che sorgerà su un terreno a Biella, in via per Candelo, di fronte a quello attuale e a 100 metri in linea d'aria dalla sede di Seab. Quello vecchio non è più in grado di sopportare il bacino biellese. Insiste sulla vecchia discarica che è soggetta ad assestamenti del terreno, l'accesso con il sottopassaggio porta alla formazione di code di auto, e, anche all'interno, la viabilità è difficoltosa con l'utenza che deve incrociare i mezzi di Seab.