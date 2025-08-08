Calcio, ecco i calendari del campionato 2025/26 di Serie D: la Biellese al debutto con Lavagnese

Nelle scorse ore, sono stati resi noti i calendari dei nove giorni della Serie D 2025/26. Come riportato sul sito web della LND, la regular season del campionato si svilupperà 34 giornate dal 7 settembre al 3 maggio, con la sosta invernale a dividere i gironi di andata (7 settembre-21 dicembre) e ritorno (4 gennaio-3 maggio). Tra il 9 e il 21 marzo secondo stop in agenda per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup.
Con tutti i raggruppamenti a diciotto squadre, scendono a due i turni infrasettimanali in programma in questa stagione: il 24 settembre, in occasione della quarta giornata, e il 2 aprile, con la trentesima giornata anticipata per le festività pasquali. Ecco, invece, come cambierà l’orario ufficiale delle gare: dal 7 settembre al 19 ottobre (1ª-7ª giornata) si giocherà alle 15, dal 26 ottobre al 22 marzo (8ª-28ª giornata) alle 14.30, infine dal 29 marzo al 3 maggio (29ª-34ª giornata) l’orario tornerà alle 15.
La Biellese farà il suo debutto in trasferta con la Lavagnese il prossimo 7 settembre e concluderà il campionato sempre lontano dal Pozzo con il Vado il 3 maggio 2026.
Ecco il calendario:
1ª giornata – 7 settembre 2025
Lavagnese VS Biellese
2ª giornata – 14 settembre 2025
Biellese VS Valenzana Mado
3ª giornata – 21 settembre 2025
Cairese VS Biellese
4ª giornata – 24 settembre 2025
Biellese VS Chisola
5ª giornata – 28 settembre 2025
Biellese VS Novaromentin
6ª giornata – 5 ottobre 2025
Varese VS Biellese
7ª giornata – 12 ottobre 2025
Biellese VS Sanremese
8ª giornata – 19 ottobre 2025
Asti VS Biellese
9ª giornata – 26 ottobre 2025
Biellese VS Derthona
10ª giornata – 2 novembre 2025
Celle Varazze VS Biellese
11ª giornata – 9 novembre 2025
Biellese VS Imperia
12ª giornata – 16 novembre 2025
Saluzzo VS Biellese
13ª giornata – 23 novembre 2025
Biellese VS Club Milano
14ª giornata – 30 novembre 2025
Sestri Levante VS Biellese
15ª giornata – 7 dicembre 2025
Biellese VS Ligorna
16ª giornata – 14 dicembre 2025
Gozzano VS Biellese
17ª giornata – 21 dicembre 2025
Biellese VS Vado
1ª giornata di ritorno – 4 gennaio 2026
Biellese VS Lavagnese
2ª giornata di ritorno – 11 gennaio 2026
Valenzana Mado VS Biellese
3ª giornata di ritorno – 18 gennaio 2026
Biellese VS Cairese
4ª giornata di ritorno – 25 gennaio 2026
Chisola VS Biellese
5ª giornata di ritorno – 1 febbraio 2026
Novaromentin VS Biellese
6ª giornata di ritorno – 8 febbraio 2026
Biellese VS Varese
7ª giornata di ritorno – 15 febbraio 2026
Sanremese VS Biellese
8ª giornata di ritorno – 22 febbraio 2026
Biellese VS Asti
9ª giornata di ritorno – 1 marzo 2026
Derthona VS Biellese
10ª giornata di ritorno – 8 marzo 2026
Biellese VS Celle Varazze
11ª giornata di ritorno – 22 marzo 2026
Imperia VS Biellese
12ª giornata di ritorno – 29 marzo 2026
Biellese VS Saluzzo
13ª giornata di ritorno – 2 aprile 2026
Club Milano VS Biellese
14ª giornata di ritorno – 12 aprile 2026
Biellese VS Sestri Levante
15ª giornata di ritorno – 19 aprile 2026
Ligorna VS Biellese
16ª giornata di ritorno – 26 aprile 2026
Biellese VS Gozzano
17ª giornata di ritorno – 3 maggio 2026
Vado VS Biellese