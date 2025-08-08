Calcio, ecco i calendari del campionato 2025/26 di Serie D: la Biellese al debutto con Lavagnese

Nelle scorse ore, sono stati resi noti i calendari dei nove giorni della Serie D 2025/26. Come riportato sul sito web della LND, la regular season del campionato si svilupperà 34 giornate dal 7 settembre al 3 maggio, con la sosta invernale a dividere i gironi di andata (7 settembre-21 dicembre) e ritorno (4 gennaio-3 maggio). Tra il 9 e il 21 marzo secondo stop in agenda per gli impegni della Rappresentativa Serie D alla Viareggio Cup.

Con tutti i raggruppamenti a diciotto squadre, scendono a due i turni infrasettimanali in programma in questa stagione: il 24 settembre, in occasione della quarta giornata, e il 2 aprile, con la trentesima giornata anticipata per le festività pasquali. Ecco, invece, come cambierà l’orario ufficiale delle gare: dal 7 settembre al 19 ottobre (1ª-7ª giornata) si giocherà alle 15, dal 26 ottobre al 22 marzo (8ª-28ª giornata) alle 14.30, infine dal 29 marzo al 3 maggio (29ª-34ª giornata) l’orario tornerà alle 15.

La Biellese farà il suo debutto in trasferta con la Lavagnese il prossimo 7 settembre e concluderà il campionato sempre lontano dal Pozzo con il Vado il 3 maggio 2026.

Ecco il calendario:

1ª giornata – 7 settembre 2025

Lavagnese VS Biellese



2ª giornata – 14 settembre 2025

Biellese VS Valenzana Mado



3ª giornata – 21 settembre 2025

Cairese VS Biellese



4ª giornata – 24 settembre 2025

Biellese VS Chisola



5ª giornata – 28 settembre 2025

Biellese VS Novaromentin



6ª giornata – 5 ottobre 2025

Varese VS Biellese



7ª giornata – 12 ottobre 2025

Biellese VS Sanremese



8ª giornata – 19 ottobre 2025

Asti VS Biellese



9ª giornata – 26 ottobre 2025

Biellese VS Derthona



10ª giornata – 2 novembre 2025

Celle Varazze VS Biellese



11ª giornata – 9 novembre 2025

Biellese VS Imperia



12ª giornata – 16 novembre 2025

Saluzzo VS Biellese



13ª giornata – 23 novembre 2025

Biellese VS Club Milano



14ª giornata – 30 novembre 2025

Sestri Levante VS Biellese



15ª giornata – 7 dicembre 2025

Biellese VS Ligorna



16ª giornata – 14 dicembre 2025

Gozzano VS Biellese



17ª giornata – 21 dicembre 2025

Biellese VS Vado



1ª giornata di ritorno – 4 gennaio 2026

Biellese VS Lavagnese



2ª giornata di ritorno – 11 gennaio 2026

Valenzana Mado VS Biellese



3ª giornata di ritorno – 18 gennaio 2026

Biellese VS Cairese



4ª giornata di ritorno – 25 gennaio 2026

Chisola VS Biellese



5ª giornata di ritorno – 1 febbraio 2026

Novaromentin VS Biellese



6ª giornata di ritorno – 8 febbraio 2026

Biellese VS Varese



7ª giornata di ritorno – 15 febbraio 2026

Sanremese VS Biellese



8ª giornata di ritorno – 22 febbraio 2026

Biellese VS Asti



9ª giornata di ritorno – 1 marzo 2026

Derthona VS Biellese



10ª giornata di ritorno – 8 marzo 2026

Biellese VS Celle Varazze



11ª giornata di ritorno – 22 marzo 2026

Imperia VS Biellese



12ª giornata di ritorno – 29 marzo 2026

Biellese VS Saluzzo



13ª giornata di ritorno – 2 aprile 2026

Club Milano VS Biellese



14ª giornata di ritorno – 12 aprile 2026

Biellese VS Sestri Levante



15ª giornata di ritorno – 19 aprile 2026

Ligorna VS Biellese



16ª giornata di ritorno – 26 aprile 2026

Biellese VS Gozzano



17ª giornata di ritorno – 3 maggio 2026

Vado VS Biellese