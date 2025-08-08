Dal tessile all’agricoltura: la storia di Mattia Bongiovanni FOTO

In un territorio come quello biellese, storicamente legato all’industria tessile, c’è chi ha scelto di cambiare strada, credendo nel ritorno alla terra. È il caso di Mattia Bongiovanni, giovanissimo imprenditore agricolo, che ha ereditato l’intuizione della sua famiglia, un tempo nel tessile, e oggi porta avanti un’azienda agricola a Mottalciata specializzata nella produzione di nocciole, miele e creme alla nocciola.

Tra tradizione, innovazione e un forte legame con il territorio, la sua storia è un esempio di come la passione, unita a una visione a lungo termine, possa far rifiorire anche le radici più inattese. I suoi trisnonni, negli anni Trenta, avevano una cascina, passata ad una fase industriale grazie al nonno. Il padre si è affermata nel settore tessile, ma solo nel 2015 c’è stata la svolta per Mattia Bongiovanni, avvenuta in collaborazione con il nonno, che sarebbe mancato pochi anni dopo.





“C’è stata questa conversione dal tessile all’agricoltura grazie ad un’idea che è nata da me e da mio nonno nel 2015, quando abbiamo visitato la zona delle Langhe, nei pressi di Cuneo. L’ambito tessile non è stato abbandonato del tutto, quindi c’è ancora uno stabilimento. Non è stato un cambiamento radicale, bensì una diversificazione da quella che è la realtà tessile – racconta Mattia - Nel 2016, ho cominciato a piantare le nocciole e, nei due anni successivi, ho messo altri impianti”. Mattia ha riscontrato alcune difficoltà, soprattutto agli albori di questa nuova iniziativa. Infatti, c’è stata una crescita graduale e progressiva e, prima di ottenere dei risultati importanti, ci sono voluti anni.



“Avevo già le api e, portando avanti insieme nocciole e miele, ho unito queste due attività. Per noi, non rappresentano un’eccellenza biellese, ma un prodotto del territorio a chilometro zero. La mia idea di partenza è sempre stata quella relativa al fatto che non ci fossero nocciole nella realtà biellese; pertanto, ero intenzionato a realizzare un prodotto a chilometro zero nel settore dolciario. Ho mantenuto fede ai miei propositi”. Inoltre, si possono riscontrare alcune difficoltà in diversi settori, non solo quello campagnolo, ma anche imprenditoriale. La campagna, infatti, presenta patogeni, tempeste e animali, che possono rivelarsi dannosi. D’altra parte, è necessario avere una visione ampia relativa a un investimento del genere. Occorrono sette anni per vedere una produzione degna del nocciolo. “Io produco anche frutta a guscio e ci sono annate di carico e di scarico. Si può avere l’annata buona, ma questa può essere seguita da una negativa”.





“E’ innegabile che ci siano pochi volti giovani nel settore agricolo. Bisogna avere anche la mentalità imprenditoriale – afferma - Se tu ti concentri su un’unica mansione e questa non sta andando come previsto, hai perso un anno del tuo lavoro. E’ giusto diversificare i prodotti all’interno dell’azienda, perché ciò ti porta ad avere uno spettro più ampio”.

In tema di attualità che dire dei dazi imposti dal presidente americano Donald Trump? “Personalmente, non ne vengo toccato. Al momento, non esportando, faccio più difficoltà a gestire la Popillia japonica, anziché il mercato. Sul mercato, hai il tuo prodotto, conosci cosa vendi e la sua qualità; tuttavia, nel campo agricolo, il problema più grande è rappresentato dai patogeni. Nel settore tessile, ci sono concorrenze, come quelle europee. L’Europa, sotto questo punto di vista, non è molto unita”.



La scommessa di Mattia Bongiovanni su prodotti a chilometro zero come nocciole e miele non solo valorizza il territorio biellese, ma mette anche in evidenza una visione imprenditoriale lungimirante e coraggiosa. La sua capacità di diversificare e adattarsi diventa la chiave per dare vita a un futuro sostenibile e pieno di potenzialità anche per i giovani che scelgono di investire nel settore agricolo.