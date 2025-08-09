West Nile, primo caso a Biella

Primo caso di febbre del Nilo nella provincia di Biella. La conferma ufficiale arriva dall'ASL di Biella: si tratta di una donna ricoverata in ospedale a cui è stata riscontrata il virus West Nile. Sembra inoltre che la paziente, 72 anni, residente nel basso Biellese, sia debilitata da altre patologie concomitanti.

“Pur nel suo quadro di generale fragilità e di necessità di assistenza, sta lentamente migliorando rispetto all'arrivo in ospedale e risponde ai trattamenti antivirali e di supporto erogati” si legge nella nota dell'ASL.