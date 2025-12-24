Bielmonte: da Ski Rental tutto per lo sci dal principiante allo sciatore esigente FOTO

Ski Rental ha cambiato gestione dal 1° dicembre 2024 ed è stato completamente rinnovato, presentandosi oggi come un punto di riferimento per gli appassionati degli sport invernali, direttamente sulle piste di Bielmonte. L’offerta comprende una gamma di sci e scarponi Nordica nuovi e di altissima qualità, affiancata da modelli di fascia alta, come i Nordica Multigara, pensati per gli sciatori più esigenti.

Ampio spazio è dedicato anche allo snowboard, con una vastissima selezione di tavole Burton e Rossignol, complete di scarponi dotati di sistema BOA. Il tutto in un ambiente caldo e confortevole, dove i clienti possono scegliere l’attrezzatura con il supporto costante di personale qualificato.

Grande attenzione è riservata all’igiene e alla sicurezza: scarponi e caschi vengono sanificati dopo ogni utilizzo. Da questa stagione, inoltre, è disponibile il noleggio dell’abbigliamento da sci, con giacche e pantaloni tecnici.

Per quanto riguarda la sicurezza, Ski Rental Bielmonte ricorda che il casco è obbligatorio a tutte le età: oltre al noleggio, il negozio propone un’ampia gamma di caschi nuovi in vendita a prezzi accessibili. Completano l’offerta numerosi articoli sportivi, tra cui felpe, berretti, guanti, calze, scaldacollo e altri accessori.

Novità importante anche sul fronte dei servizi: è attivo uno ski service a 360 gradi grazie a una macchina “Wintersteiger” di ultima generazione per la preparazione degli sci. I clienti possono usufruire del comodo servizio “lascia gli sci la sera e ritirali al mattino”, con lamine e solette curate in modo professionale.

Ski Rental si trova a Bielmonte, di fianco alla biglietteria degli impianti, all’indirizzo Regione Bielmonte 14A.

Per maggiori informazioni telefonare al 331 2180215 o consultare la pagina Facebook al seguente indirizzo: https://www.facebook.com/profile.php?id=61567568497567.