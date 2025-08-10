Lite a Viverone fuori dall'Eden: giovane ferito con bastone

Nel corso della serata di ieri sabato 9 agosto, fuori dal locale Eden di Viverone, si è verificata una lite che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri di Mongrando e della Questura per garantire l’ordine pubblico, che su trovava già sul posto.

Secondo quanto riferito dagli operanti, la situazione è stata rapidamente riportata alla calma. Durante la rissa, un ragazzo è stato colpito al braccio con un oggetto contundente, e per questo è stato richiesto l’intervento del 118. Fortunatamente, la vittima non ha riportato ferite gravi né ha necessitato di trasporto in ospedale.

La dinamica avrebbe visto coinvolti tre giovani uno del 2008, residente fuori provincia, e due del 2006. Nel corso della lite sarebbe volato un pugno e uno dei ragazzi sarebbe stato anche colpito con un bastone recuperato da un altro giovane lì con loro.

Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto e non si esclude che alcuni dei coinvolti vengano denunciati a piede libero per il loro ruolo nella lite, soprattutto per l’uso dell’arma improvvisata.