Buona affluenza a Callabiana per il concerto live dei Jalisse e di Gatto Panceri FOTO e VIDEO

Buona affluenza di persone a Callabiana per il concerto live dei Jalisse, andato in scena nella serata di ieri, 7 agosto. Per l'occasione, sono stati eseguiti alcuni brani noti del duo italiano, composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, come il brano Fiumi di parole, vincitore nel 1997 del Festival di Sanremo. Apprezzata anche la prova di Gatto Panceri, stimato cantautore italiano, sempre molto apprezato dal pubblico. Subito dopo, i giovani sono scesi sulla pista da ballo sulle note di Number One.

Ma gli appuntamenti di Agosto a Callabiana 2025 non finiscono qui. Domani, 9 agosto, si avrà la possibilità di mangiare i plin con tartufo nero e, dalle 22, si ballerà nuovamente con Number One nell'area festeggiamenti di frazione Valle. Saranno presenti anche i dj Michele Belli e Albi B. Domenica, invece, si replica alle 19.30 con il gran fritto misto di paranza, a base di alici, triglie, merluzzetti, gamberi e calamari. Dalle 22, danze al chiaro di luna con Number One e con dj Alby Jason Liuni e Ciuky.