Tante cose da fare nella settimana del Santo Natale, dal 25 al 28 dicembre

Gli eventi a Biella e nel Biellese

Giovedì 25 dicembre

- Masserano, mostra di presepi San Teonesto

- Oropa, Santo Natale

- Duomo, celebrazioni per il Santo Natale, la Solenne Pontificale sarà celebrata alle ore 10.15, mentre alle ore 16 si svolgeranno i Vespri solenni.

- Callabiana, “Presepi dal Mondo” del presepista Roberto Forzani. Presepe meccanico e presepi nel bosco

- Oropa, pista di pattinaggio

- Coggiola, tradizionale Presepe di Rivò

- Biella, eventi Natale

- Masserano, presepe di Morezzi dalle 10 alle 18

- Biella, presepe di Fratel Amilcare

- Mosso, presepe gigante di Marchetto

- Piaro e Forgnengo, “Presepi tra le Vie”

- Biella, Natale al Monastero Mater Carmeli

- Pray, presepe meccanico

- Natale in Valdilana

- Natale a Cossato

- Strona, alberi creanatalizi

Venerdì 26 dicembre

- Masserano, mostra di presepi San Teonesto

- Coggiola, tradizionale Presepe di Rivò

- Duomo, celebrazioni per Santo Stefano, patrono della parrocchia, della città e della diocesi, e chiusura dell’Anno Giubilare, sono previste le seguenti celebrazioni: alle ore 10 la Solenne Pontificale, alle ore 16 i Vespri Pontificali e alle ore 18 l’Eucarestia.

- Oropa, Santo Natale

- Callabiana, “Presepi dal Mondo” del presepista Roberto Forzani. Presepe meccanico e presepi nel bosco. Spettacolo comico con Max Cavallari alle ore 15, la piazza del Municipio ospiterà uno degli appuntamenti più attesi dell’intero programma: lo spettacolo comico di MAX CAVALLARI, storico volto dei Fichi d’India.

- Oropa, pista di pattinaggio

- Biella, eventi Natale

- Masserano, presepe di Morezzi dalle 10 alle 18

- Biella, presepe di Fratel Amilcare

- Mosso, presepe gigante di Marchetto

- Piaro e Forgnengo, “Presepi tra le Vie”

- Biella, Natale al Monastero Mater Carmeli

- Pray, presepe meccanico

- Natale in Valdilana

- Natale a Cossato

- Biella, sgambata di Santo Stefano

- Strona, alberi creanatalizi

Sabato 27 dicembre

- Masserano, mostra di presepi San Teonesto

- Valdilana, Classica podistica di San Silvestro memorial Franco Sartori. Il ritrovo è presso Piazza Chiesa Matrice di Valdilana (Loc. Trivero) alle ore 8.30, mentre la partenza avverrà alle ore 10.00.

- Candelo, concerto St. James Big Band ore 21 al palazzetto dello Sport

- Coggiola, tradizionale Presepe di Rivò

- Bielmonte, Fiaccolata dei Maestri di Sci ore 17,30

- Oropa, Santo Natale

- Oropa, Santuario Concerto di Natale - Celtic Harp Orchestra concerto alle 21

- Oropa, visita guidata eccezionale “Tesori nascosti: il Museo e la Biblioteca Storica di Oropa”

- Callabiana, “Presepi dal Mondo” del presepista Roberto Forzani. Presepe meccanico e presepi nel bosco

- Oropa, pista di pattinaggio

- Biella, eventi Natale

- Masserano, presepe di Morezzi dalle 10 alle 18

- Biella, presepe di Fratel Amilcare

- Mosso, presepe gigante di Marchetto

- Piaro e Forgnengo, “Presepi tra le Vie”

- Biella, Natale al Monastero Mater Carmeli

- Pray, presepe meccanico

- Oropa accoglie uno degli appuntamenti musicali più suggestivi della stagione alle 21, concerto nella Basilica Antica, Fabius Constable & The Harpbeat Orchestra 

- Natale in Valdilana

- Natale a Cossato

- Strona, alberi creanatalizi

Domenica 28 dicembre

- Biella, cattedrale di Santo Stefano concerto Armonie per l'anno nuovo ore 16,30

- Coggiola, tradizionale Presepe di Rivò

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, Visite guidate a Oropa

- Camburzano, ore 16,00 ASILO INFANTILE “BARDI CRIDA CASTELLANO” "Rita" opera comica in un atto

- Oropa, Visite guidate dalle 11

- Oropa, Santo Natale

- Strona, alberi creanatalizi

- Veglio, auguri di Natale dell'amministrazione 16,30 salone ex Enal

- Masserano, mostra di presepi San Teonesto

- Masserano, presepe di Morezzi 

- Natale a Cossato

- Biella, eventi Natale

- Biella, presepe di Fratel Amilcare

- Natale in Valdilana

- Piaro e Forgnengo, “Presepi tra le Vie”

- Mosso, presepe gigante di Marchetto

- Biella, Natale al Monastero Mater Carmeli

- Pray, presepe meccanico

- Callabiana, “Presepi dal Mondo” del presepista Roberto Forzani. Presepe meccanico e presepi nel bosco

MOSTRE

- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles”, fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.

- Biella, Cattedrale, piazza Duomo, SIA LUCE opera Bethlem di Daniele Franzella fino al 6/01/2026 dalle 7 alle 10

- Biella, Camera del Lavoro, via Lamarmora 4 La città del lavoro - festival di storia. Mostra “Guido Rossa fotografo” fino al 30/01/2026. Sabato 29 novembre ore 18.30 inaugurazione orari di apertura: 1 dicembre 2025 – 30 gennaio 2026 da lunedì a venerdì ore 8.30-12.30 e 14.30-18.30 CHIUSO dal 24 dicembre al 6 gennaio. Ingresso libero.

- Pollone, mostra "Conosci Pier Giorgio Frassati" presso Pala Fenoglio aperta nel fine settimana

- Biella, Festival “La Magia della Luce, pellicola che passione!” Una mostra allo Spazio Cultura, serate culturali, proiezioni e laboratori creativi
dal 13 dicembre 2025 al 26 febbraio 2026. Sabato 20 e domenica 21: 16.00-19.00; Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28: 16.00-19.00: La mostra sarà chiusa nei giorni 22-25 e 29-31 GENNAIO E FEBBRAIO Riapertura da mercoledì 7 gennaio Da lunedì a venerdì: 10.30-12.30 / 16.00-17.30 Sabato e domenica: 16.00-19.00. Ingresso libero

- Biella, Palazzo Ferrero Orario dalle 11.00 alle 19.00 Palazzo Ferrero - Corso Piazzo 25 - Biella Piazzo mostra "A TUTTO COLORE" il 27 e il 28 dicembre

s.zo.

