Nuova raffica di incidenti stradali nel Biellese, ferita coppia di motociclisti

Nuova raffica di sinistri stradali nel Biellese, avvenuta nella giornata di ieri, 8 agosto.

In alta Valsessera, stando alle ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine, un biellese di 85 anni avrebbe perso il controllo della sua auto e sarebbe finito fuori dalla sede stradale. Fortunatamente sarebbe rimasto indenne ed è stato soccorso in breve tempo.

A Cavaglià, intorno alle 18.30, si è verificato uno scontro tra un'auto, condotta da un uomo di 43 anni, e una moto con a bordo una coppia di centauri di 47 e 44 anni, rimasta ferita e assistita dal personale sanitario del 118. Sul posto anche la Polizia Locale e i Carabinieri. Sempre in paese, in prossimità del cimitero comunale, un 52enne alla guida ha travolto in pieno un animale selvatico apparso all'improvviso sulla carreggiata. Nell'urto il mezzo avrebbe riportato danni nella parte anteriore.

Infine, sono in corso accertamenti per il veicolo ritrovato gravemente danneggiato tra i comuni di Ronco Biellese e Zumaglia. Sono in corso accertamenti circa la dinamica dell'accaduto.