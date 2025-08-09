Scontro tra due auto nella notte in Sardegna, feriti tre giovani biellesi

Incidente stradale in Sardegna, ci sono dei biellesi rimasti feriti nell'impatto. È successo alle 4 del mattino di ieri, 8 agosto, sulla SS 125, al km 336, nel territorio di Arzachena, in provincia di Sassari, dove ha avuto luogo uno scontro frontale tra due auto.

Ad avere la peggio, stando alle informazioni raccolte, i quattro occupanti di una delle vetture che hanno avuto necessità del trasporto in ospedale, effettuato dal personale del 118, presente con tre ambulanze: uno è residente nel Milanese, gli altri (tra cui due donne) nel Biellese, tutti di giovane età. Tre di loro avrebbero riportato alcune escoriazioni; più serie, invece, sarebbero le condizioni di salute di un ragazzo, domiciliato nella nostra provincia.

Ferite lievi per i due occupanti della seconda vettura. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito e i Vigili del Fuoco di Arzachena per la messa in sicurezza dei veicoli.