Ieri sera il via a "Agosto in Festa" a Netro tra tornei, cene e spettacoli per tutti FOTO

Via ad “Agosto in Festa” a Netro ieri sabato 9 agosto, dove fino al 16 agosto 2025 proseguirà con tanti appuntamenti la manifestazione organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Banda Musicale. Location centrale degli eventi Piazza XX Settembre.

Nella prima serata protagonista è stata la tradizionale Cena del Pesce, allietata dalla musica del duo Cinzia ed Elvira dell’Orchestra Acquamarina.

E oggi si continua!!! è in programma il torneo di pallavolo presso il Circolo Colla, Torneo amatoriale volley 4 vs 4 misto e a seguire..... dalle 20 una grigliata per tutti e l’intrattenimento musicale di Max Gillo, a cui farà seguito la premiazione di vincitori del torneo.

Lunedì 11 agosto sarà la volta della gustosa Serata del Gnocco Fritto, seguita alle 21.30 dal divertente quiz interattivo “Il Cervellone”.

E poi tanti eventi mercoledì 13, giovedì 14, venerdì 15 e il gran finale sabato 16 agosto in piazza Piave, dove alle ore 11.30 si terrà la distribuzione di polenta concia da asporto, sempre a cura della Banda Musicale di Netro.



