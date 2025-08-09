Caro-spiaggia 2025: ombrelloni da banca e la rivincita del Cervo

L’estate 2025 ci regala sole, mare… e mutui! Già, perché oggi per potersi permettere ombrellone e due sdraio in una spiaggia attrezzata, serve più il consulente finanziario che la crema solare.



Nella vignetta di Giovanni Cavallo, due bagnanti si confrontano prima di tuffarsi... e uno dotato di salvagente a forma di papera e ottimismo da stagione turistica, ammette serafico: “Vado in banca a fare un prestito per affittare l’ombrellone e le sdraio…” L’altro, più smilzo ma decisamente più saggio, con pinne e faccia allibita replica: “Io vado sul Cervo!” (per i non biellesi, il torrente di casa… gratuito, panoramico e senza balzelli).



Contro il caro-spiaggia quindi niente panico, c’è sempre un’alternativa, magari meno modaiola, ma più economica e naturale!

E poi, vuoi mettere il fascino di una nuotata nel Cervo con vista montagne? Al massimo l’unico “sovrapprezzo” è qualche sassolino nei sandali.