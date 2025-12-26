Biella, scontro tra due auto al bivio per Tollegno e Pralungo (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Incidente stradale tra due auto nella serata di Santo Stefano. È accaduto poco prima delle 18 di oggi, 26 dicembre, a Biella, in prossimità del bivio per i comuni di Tollegno e Pralungo.

In breve tempo sono giunti sul posto i sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti mentre i Vigili del Fuoco hanno proceduto con la messa in sicurezza dei mezzi. Presenti anche gli agenti di Polizia, impegnati nella gestione della viabilità e nella raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica del sinistro.

Il traffico ha subito rallentamenti e, al momento, i veicoli in transito sono deviati verso altre direzioni.