Santa Lucia con i Think Biker, una giornata di emozioni e sorrisi FOTO

Un serpentone lunghissimo di Babbi Natale Biker ha colorato e regalato sorrisi a quanti lo hanno visto e sentito passare, con più di 170 i mezzi alla partenza. Ogni tipo di moto era benvenuto al giro, mosso dalla voglia di far festa e contribuire nella beneficenza verso la Domus Laetitiae di Sagliano Micca.

Il meteo è stato più che clemente, regalando una giornata "primaverile" e confermando che a volte la causa viene agevolata dalle giuste coincidenze. Apprezzata molto l'idea dei Think di allestire un banner all'arrivo del Centro Commerciale, luogo di ritrovo e fulcro dell'iniziativa, dove l'amico Mattia (in arte John Oliver) ha immortalato chi lo desiderava, regalando uno scatto con cui potersi ricordare il classico "anche io c'ero".

Il run mattutino ha fatto 3 tappe ristorative e ricreative, quest'anno i comuni ospitanti sono stati Verrone, Cerrione e Mongrando, i motociclisti ringraziano vivamente per l'accoglienza e l'ospitalità. Per pura coincidenza e di buon auspicio per la giornata l'incontro con il vescovo di Biella in piazza a Verrone, in foto con la nostra Santa Lucia.

Al rientro le attività sono proseguite in indoor, la solidarietà ha continuato con una lotteria di beneficenza per dare una seconda vita ai peluche donati, la distribuzione di dolcetti, merende e palloncini colorati volanti... Bellissimo vedere la galleria del Centro Commerciale colorata di palloncini che "fuggivano" qua e là, un simbolo simpatico che non passa mai di moda e piace sempre a grandi e piccini.

I Think Biker desiderano ringraziare davvero tutte le persone che hanno contribuito sempre più numerose nel buon esito dell'iniziativa, dal Vespa Club Biella, al fotografo Mattia, all'Ipercoop che ha donato le merende e a "gli Orsi" che hanno contribuito dando l'opportunità di arrivare al cuore di tutte le famiglie che si sono fermate alla postazione per regalarci anche solo un sorriso, oltre magari ad una piccola offerta destinata alla Domus.

In ultimo, ma non per importanza, un ringraziamento importante è andato a chi, dietro le quinte, ha contribuito nell'organizzazione di tutto ciò che non si vede e a chi ha donato i peluche utili per la lotteria. A sette anni dalla prima edizione il numero di biker continua a crescere, grazie all'unione che la moto genera e alla voglia di stare bene e di fare bene insieme. Auguri di Buone Feste dai Think Biker (col mignolo alzato, il loro segno distintivo).