Scuole dell’infanzia paritarie: oltre 350 mila euro alla provincia di Biella dalla Regione

La Regione Piemonte rinnova anche per l’anno scolastico 2024/2025 il proprio sostegno alle scuole dell’infanzia paritarie, confermando un contributo complessivo di 7,7 milioni di euro per le spese di gestione sostenute nell’anno appena concluso.

Alla provincia di Biella sono stati destinati in totale 358.961,70 euro, di cui 342.524,28 euro attraverso i Comuni convenzionati con le scuole paritarie, e 16.437,42 euro assegnati direttamente agli istituti non convenzionati ma comunque in regola con i requisiti previsti. Si tratta di un segnale concreto di attenzione verso il sistema educativo locale, soprattutto nei Comuni più piccoli.

Il contributo regionale rappresenta un presidio fondamentale per garantire continuità ai servizi educativi offerti sul territorio, in particolare nelle zone collinari e montane, contribuendo a contrastare il rischio di desertificazione sociale e sostenere le famiglie, soprattutto quelle in cui entrambi i genitori lavorano.

«Confermiamo il nostro impegno per la libertà educativa e il sostegno alle famiglie, in particolare in quei territori dove le scuole dell’infanzia paritarie rappresentano un punto di riferimento sociale e formativo», ha dichiarato Elena Chiorino, vicepresidente e assessore all’Istruzione e Merito della Regione Piemonte.

Una quota rilevante dei fondi (il 75% del totale regionale) è destinata, per scelta dell’assessorato, alle scuole situate in Comuni con meno di 15.000 abitanti o in frazioni di Comuni più grandi: una politica che valorizza i piccoli centri come quelli presenti nel Biellese, riconoscendo il ruolo centrale svolto dalle strutture educative di prossimità.

Le scuole dell’infanzia paritarie del territorio, che accolgono bambini in età prescolare, continueranno dunque a offrire un servizio fondamentale grazie al contributo della Regione, che interviene a supporto della gestione e per garantire un equilibrio economico sostenibile per le famiglie e gli enti gestori.