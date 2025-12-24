Presepe Gigante di Marchetto, rinviati falò e fiaccolata FOTO

I primi giorni di apertura del Presepe Gigante di Marchetto, giunto alla 38.a edizione, hanno visto un numero di visitatori ben superiore a quello degli scorsi anni, provenienti soprattutto da fuori Provincia e Regione. Le persone si sono distribuite lungo il percorso di circa un chilometro, ricavato nel centro storico di Mosso, confondendosi con le 200 figure a grandezza naturale che fanno di questo Presepe uno degli allestimenti natalizi più grandi del mondo. Si tratta di un vero museo etnografico all’aperto, che riproduce scene e mestieri della vita di un tempo, aperto ogni giorno dalle ore 10 alle 22, con entrata a offerta libera fino all’11 gennaio 2026.

Molti eventi collaterali sono previsti nelle località del Comune di Valdilana e in particolare nella serata di oggi 24 dicembre era in calendario la fiaccolata dal Presepe Gigante al grandioso Falò di borgata Marchetto, dove è nata la tradizione presepistica che per via del maltempo è stata rinviata a sabato 27 dicembre. Invariato l'orario di ritrovo a Mosso, 20.15 nel cortile dove è allestita la capanna per partenza fiaccolata, l' accensione del falò alle ore 21.30. Per tutti vin brulè, cioccolata e dolcetti. Si ricorda che Marchetto è anche raggiungibile in auto parcheggiando lungo la strada.

Per lunedì 29 dicembre è prevista una interessantissima serata con le proiezioni del fotografo Valerio Minato. Biellese di nascita e torinese di adozione, Minato divide la sua passione per la fotografia tra le immagini urbane e quelle in natura. Famosa la sua fotografia, premiata dalla NASA, della basilica di Superga con il Monviso e la luna piena perfettamente “incastrati”.

Rimane aperto anche il Concorso di Pittura, giunto alla sua seconda edizione, quest’anno con un tema che si ispira al Presepe ma con un focus altamente significativo, legato alla speranza di pace. Le opere vanno consegnate entro il 31 gennaio.

Come arrivare a Mosso (Valdilana – Provincia di Biella):

- dall’autostrada A4 TO-MI, uscita Carisio, direz. Cossato, Valle Mosso, Crocemosso, poi a sx per Mosso (32 km);

- dall’autostrada A26, uscita Romagnano, direz. Pray, Ponzone B., Crocemosso, poi a sx per Mosso (32 km);

- dalla Valle d’Aosta A26 TO, uscita Quincinetto, direzione Settimo Vittone, Biella, Cossato, Valle Mosso, Crocemosso, poi a sx per Mosso;

Info: presepegigante@gmail.com, 334 6142971 (Luisella Aimone) - 335 7852310 (Franco Grosso)

Facebook: Presepe Gigante di Marchetto www.presepegigantemarchetto.it